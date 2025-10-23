Авион се запалио одмах по полијетању, погинуло двоје путника

Извор:
АТВ
23.10.2025
11:31
Коментари:0
Авион PIPER PA-31 се запалио у стравичној несрећи одмах након полијетања, усмртивши два путника на писти у Венецуели.
Летјелица је експлодирала по удару у тло, изазивајући панику међу свједоцима.
Шокантан видео је снимљен у тренутку када се авион једва одвојио од земље прије него што се нагнуо и пао.
Aeronave PIPER PA-31 matricula YV-1443 se estrella segundos después de despegar en el aeropuerto de Paramillo Venezuela los 2 tripulantes fallecieron. pic.twitter.com/kxysLSVWTj— Angel Hernandez (@patrakin) October 22, 2025
Авион је на крају пао на једно од крила, а затим експлодирао.
Запањени свједоци који су посматрали полијетање авиона у близини чули су вриске док је авион горио.
Aeronave PIPER PA-31 matricula YV-1443 se estrella segundos después de despegar en el aeropuerto de Paramillo Venezuela los 2 tripulantes fallecieron. pic.twitter.com/kxysLSVWTj— Angel Hernandez (@patrakin) October 22, 2025
Авион је полетио са венецуеланског аеродрома Парамиљо у Тачири када се срушио, преносе Агенције.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
05
12
03
12
00
11
52
11
51
Тренутно на програму