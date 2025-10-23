Logo

Авион се запалио одмах по полијетању, погинуло двоје путника

АТВ

23.10.2025

11:31

Авион се запалио одмах по полијетању, погинуло двоје путника
Фото: X/@patrakin/screenshot

Авион PIPER PA-31 се запалио у стравичној несрећи одмах након полијетања, усмртивши два путника на писти у Венецуели.

Летјелица је експлодирала по удару у тло, изазивајући панику међу свједоцима.

Шокантан видео је снимљен у тренутку када се авион једва одвојио од земље прије него што се нагнуо и пао.

Авион је на крају пао на једно од крила, а затим експлодирао.

Запањени свједоци који су посматрали полијетање авиона у близини чули су вриске док је авион горио.

Авион је полетио са венецуеланског аеродрома Парамиљо у Тачири када се срушио, преносе Агенције.

