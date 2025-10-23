Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици

Извор:
Танјуг
23.10.2025
08:26
Мајка новорођене дјевојчице, коју је оставила на прометној станици метроа на Менхетну, ухапшена је рано јутрос, саопштила је градска полиција.
Тридесетогодишња жена из Квинса приведена је мало прије 3 сата по локалном времену и оптужена за напуштање и угрожавање дјетета.
Очекује се да ће се касније током дана појавити пред судом.
Беба је остављена у понедјељак у пролазу на мерто станици Пен у 34. улици током јутарње гужве.
Хапшење је усљедило након што је полиција јуче објавила снимке жене коју желе да је испитају у вези са инцидентом.
Жена се појавила у снимку сигурносне камере у трајању од двије секунде на прометном градском тротоару како носи нешто што изгледа умотано у пакет, држећи то као да држи бебу.
Беба је пронађена без надзора и умотана у ћебе, саопштила је полиција.
Пребачена је у болницу на преглед и њено стање је стабилно.
Полиција је позвана након што је пријављено да је неидентификована особа оставила бебу на станици и отишла.
Тим градске Администрације за дечије услуге послат је да би се осигурала добробит бебе, саопштио је портпарол те установе.
"Ја ово називам 'Чудо на 34. улици'", рекао је Деметриус Цричлоу, предсједник Транзита Њујорка, новинарима у понедјељак, алудирајући на божићни филм.
Њујорк има закон, донијет 2000. године, који омогућава родитељу да преда новорођенче до 30 дана старости у болницу или у полицијску или ватрогасну станицу, без страха од гоњења.
Према Закону о сигурним уточиштима, родитељ мора одмах да обавијести одговарајућу особу о локацији дјетета, јавља Танјуг.
