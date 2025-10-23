Logo

Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици

Извор:

Танјуг

23.10.2025

08:26

Коментари:

0
Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици
Фото: Pexel/Владимир Николаевич

Мајка новорођене дјевојчице, коју је оставила на прометној станици метроа на Менхетну, ухапшена је рано јутрос, саопштила је градска полиција.

Тридесетогодишња жена из Квинса приведена је мало прије 3 сата по локалном времену и оптужена за напуштање и угрожавање дјетета.

Очекује се да ће се касније током дана појавити пред судом.

Беба је остављена у понедјељак у пролазу на мерто станици Пен у 34. улици током јутарње гужве.

Хапшење је усљедило након што је полиција јуче објавила снимке жене коју желе да је испитају у вези са инцидентом.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Српска богатија за 25 беба

Жена се појавила у снимку сигурносне камере у трајању од двије секунде на прометном градском тротоару како носи нешто што изгледа умотано у пакет, држећи то као да држи бебу.

Беба је пронађена без надзора и умотана у ћебе, саопштила је полиција.

Пребачена је у болницу на преглед и њено стање је стабилно.

Полиција је позвана након што је пријављено да је неидентификована особа оставила бебу на станици и отишла.

беба-09092025

Занимљивости

Ово женско име доноси успјех и срећу: Омиљено је међу новопеченим родитељима

Тим градске Администрације за дечије услуге послат је да би се осигурала добробит бебе, саопштио је портпарол те установе.

"Ја ово називам 'Чудо на 34. улици'", рекао је Деметриус Цричлоу, предсједник Транзита Њујорка, новинарима у понедјељак, алудирајући на божићни филм.

Њујорк има закон, донијет 2000. године, који омогућава родитељу да преда новорођенче до 30 дана старости у болницу или у полицијску или ватрогасну станицу, без страха од гоњења.

Према Закону о сигурним уточиштима, родитељ мора одмах да обавијести одговарајућу особу о локацији дјетета, јавља Танјуг.

Подијели:

Тагови:

беба

napuštena beba

uhapšena majka

metro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba bebe porodilište

Свијет

Лажирала трудноћу, лутку представила као новорођенче па објавила смрт бебе

22 ч

0
Беба дијете

Друштво

Најрадосније вијести: Српска богатија за 22 бебе

1 д

0
Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу

Свијет

Новорођенче пронађено насред Менхетна: Дјевојчица још увијек имала пупчану врпцу

1 д

0
Беба пронађена у Новом Саду рођена жива, мајка је бацила

Хроника

Беба пронађена у Новом Саду рођена жива, мајка је бацила

2 д

0

Више из рубрике

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

Свијет

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

18 мин

0
Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

Свијет

Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

23 мин

0
Саркозију три затвореника пријетила смрћу

Свијет

Саркозију три затвореника пријетила смрћу

56 мин

0
Млади фудбалер ударио у краву и погинуо на лицу мјеста

Свијет

Млади фудбалер ударио у краву и погинуо на лицу мјеста

59 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

26

Ухапшена мајка која је оставила новорођену бебу на станици

08

25

Јовић умало двоцифрен на отварању НБА, али умије он и боље

08

19

Представио се као полицајац и наговорио баку (75) да му да уштеђевину од 300.000 евра

08

14

Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

08

10

Ледене коцке: Припремите савршен колач у пар корака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner