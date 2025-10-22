Најрадосније вијести: Српска богатија за 22 бебе

Извор:
СРНА
22.10.2025
07:37
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе.
Највише беба рођено је у Бањалуци, и то осам. У Источном Сарајеву и Добоју рођене су по три бебе.
Друштво
Република Српска богатија за 31 бебу
У породилиштима у Градишци, Приједору и Бијељини рођене су по двије бебе док је у Фочи и Требињу рођена по једна беба.
Друштво
3 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму