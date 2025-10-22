Logo

Најрадосније вијести: Српска богатија за 22 бебе

Извор:

СРНА

22.10.2025

07:37

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе.

Највише беба рођено је у Бањалуци, и то осам. У Источном Сарајеву и Добоју рођене су по три бебе.

ILU-BEBA-070925

Друштво

Република Српска богатија за 31 бебу

У породилиштима у Градишци, Приједору и Бијељини рођене су по двије бебе док је у Фочи и Требињу рођена по једна беба.

