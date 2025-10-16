Logo

У Српској рођенo 25 беба

16.10.2025

07:27

Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 16 д‌јечака и девет д‌јевојчица.

Десет беба рођено је у Бањалуци, пет у Градишци, по три у Бијељини и Добоју, двије у Приједору, те по једна у Зворнику и Невесињу.

У Бањалуци је рођено шест д‌јечака и четири д‌јевојчице, у Градишци пет д‌јечака, у Бијељини и Добоју по два д‌јечака и по једна д‌јевојчица, у Приједору двије д‌јевојчице, у Зворнику д‌јечак, а у Невесињу д‌јевојчица.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Требињу и Фочи.

Тагови:

беба

породилиште

