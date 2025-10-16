Минић: Министри који не испуне план остаће без фотеље

Навео је и да седмично добија извјештај о реализацији планa за сто дана рада, те да има одријешене руке да повуче потезе које до сада нисмо виђали.

- Рано је говорити за којим радикалним потезима ћу посегнути. Још анализирамо стање у свим секторима. У првих сто дана рада биће направљен нови план и динамика у смислу рјешавања свега онога што заправо знамо да представља проблем. Биће значајних резова - поручио је Минић са којим смо разговарали о горућим проблемима са којим се сусрео након што је дошао на чело Владе, те најављеном фонду дјечије штедње за који је навео да цифре које су се појавиле у јавности о износу штедње који је могуће остварити са навршених 18 година нису тачне. Такође, премијер Српске навео је да рад домаћих судова подсјећа на рад Суда БиХ, али и навео да је лично против најављеног поскупљења струје.

Када је ријеч о горућем проблему који је наслиједио од претходног премијера Радована Вишковића, Минић истиче да се Вишковић све претходне године, имајући у виду пандемију вируса корона и све што се дешавало, добро носио са овим послом.

- Проблеме које је имао су проблеми које има Влада и ја сада када сам на њеном челу. Ту је прије свега стање у "Електропривреди" које је изузетно сложено због низа објективних разлога, прије свега хидрологије, а затим и други, као што је запошљавање, старост термоелектрана, удаљеност рудника од термоелектране, квалитет угља, амортизација и све остало. Морамо ићи ка томе да се пређе на друге алтернативне изворе енергије, прије свега мислим на соларну, која би довела до повећања домаће националне производње електричне енергије. Ту је и стање у "Шумама" гдје нас је руководство обавијестилo да биљеже помаке, а ако овом динамиком буду ишли, до краја године могло би анулирати негативно пословање. Имали смо и анализу која се односила на "Жељезнице", а које у току године превезу миноран број путника. Ту ћемо морати повлачити радикалне потезе. Такав облик рада "Жељезница", који директно води у губитак, рјешаваћемо на начин да ћемо тражити могућност партнера који ће користити жељезничку инфраструктуру за свој превоз, контејнерски превоз. То су три горућа проблема. Са друге стране не смијемо заборавити да је нон-стоп институционални, политички и финансијски притисак на Српску због низа околности које су се односиле и на отказивање кредитних аранжмана Европске и Свјетске банке - рекао је Минић за Глас.

Наводи да за суноврат јавних предузећа нико од оних ко је управљао њима није одговарао, као и да постоји опција да се та пракса промијени.

- Позивам вас да након овог интервјуа одете са мном код главног тужиоца те у судове и тужилаштва и да их питате зар је могуће да након годину дана од кривичних пријава, а које су поднесене на основу записника Инспектората, ништа не раде. Са друге стране, када хоће нешто да ураде је сасвим другачија прича. Тако Суд БиХ у једној седмици закаже три расправе предсједнику Републике, а Атифу Дудаковићу не закаже расправу осам мјесеци. Што мислите да су домаћи судови бољи? Нису. Тврдим да нису. То су моје колеге, нажалост. Имамо кривичне пресуде које се експресно заврше, те кривичне и парничне поступке који трају вјечност. Такође, парнични поступци против државе и локалних заједница се експресно завршавају. У тим случајевима судови експресно брзо раде. Од реформе правосуђа имамо дупло више неријешених предмета. Правичан и експресан рад правосуђа је немогућ. Свјестан сам тога, али много бољи и правичнији од овог те експреснији у смислу горућих ствари је пријеко потребан. Зар је могуће да ниједну ријеч не можемо чути о 183 кривичне пријаве које имамо. Судови постају сврха сами себи. Тражио сам поступање у свим предметима - рекао је Минић.

Када је ријеч о најављеној успостави фонда дјечије штедње и да су многи изнијели примједбе на цифре које су изнесене у јавности, а тај новац би могла да остваре лица када напуне 18 година, наводи да је ту једино спорна рачуница.

- То је једна дивна идеја која ће бити реализована, а која се тиче демографије и амбијента у Републици Српској, односно сигурности и присуства државе и институција у свакој породици. За припрему и реализацију ове мјере има низ питања која морамо ријешити законским или подзаконским актима. Треба одговорити на питања шта уколико то лице оде из Српске, шта у случају смрти, те низа других околности или шта када напуни 18 година и оде из Српске. Ова мјера има за циљ да направи емотивну и економску везу сваког будућег и новог становника Републике са самом Српском - рекао је Минић.

Подсјетио је да је најављена и израда националне платне картице по узору на "дина" картицу из Србије.

- Започели смо послове на много фронтова. Прије десетак дана имали смо појашњење шта би подразумијевала национална платна картица и изнијели чињеницу да депозити физичких лица у Српској износе скоро колико и републички буџет, односно више од пет милијарди КМ. Такође, правили смо и одређену сигурност у смислу националног кретања новца и смањења сивих токова да би он био што транспарентнији. Разговарали смо и о низу других ствари, између осталог и о порезима и доприносима. Имамо појединце који имају енормно високе плате. Они за порезе и доприносе уплаћују огроман новац, а епилог тога је да су лимитирани са здравственим услугама као и сви други те износом пензија. Морамо направити неку динамику, не само кроз националну платну картицу и мјеста гдје ће се моћи користити, него и модел да што више новца уђе у оптицај, да он буде у регуларним таковима, а да они који више троше и уплаћују имају када дође вријеме за то и неко веће право. Изашли смо из социјализма давно, а и даље, колико год то изгледало брутално речено, држимо се неких социјалних мјера. Не можемо сви једнако. Ушли смо у капитализам гдје су сасвим други параметри. Морамо прихватити ту реалност и ништа друго - рекао је Минић.

Када је ријеч о раду Социјално-економског савјета Минић ке тражио да он буде функционалнији.

- Ажурирали смо максимално њихов рад. Ту се ради о немогућности договора који могу да прихватим, али не могу да прихватим немогућност компромиса. Знамо да када премијер и Влада утврде најнижу плату, то се не ради ни у корист ни на штету послодаваца, али ни радника, него се покушава наћи средње рјешење. Какво год рјешење да нађемо, незадовољни су и једни и други, јер неће да приближе своје ставове. Ту треба бити изузетно ригорозан, те да уколико се не договоре, немају право ни да коментаришу. Очекујем да промјене модел рада. Не може све премијер и Влада. Постојале су и одлуке које је доносила Влада, а оне нису било поштоване - истакао је Минић.

На примјер, додаје он, однос у "Електропривреди" када је ријеч о продаји угља термоелектрана.

На питање да ли је логично да Гацко продаје угаљ док га нема у довољним количинама у Угљевику, Минић наводи да није.

- То су наша везана предузећа. Немамо транспарентности. Чињеница је да се Влада на својеврстан начин отуђила од народа. Неко као треба да се најави министру, па он тражи неке везе и шемице, помоћнике, па ће бити.... Је л' то начин функционисања извршне власти? Није и не може бити. Идућа сједница Владе биће у Броду, након тога на Сокоцу. Обилазићемо све општине. То треба урадити и на локалном нивоу. Био сам ја начелник, знам како то функционише. Ситуације су такве да се неко мора назвати да би извадио родни лист или извод из матичне књиге вјенчаних... Морамо се покренути и схватити да од нас све зависи - додаје он.

Када је ријеч да просјечна плата идуће године досегне износ од 2.000 КМ, Минић додаје да ће то бити могуће, ако се покрене све ово о чему је до сада причао.

- Причамо о повећаној потрошњи и већем протоку новца, те више новца у оптицају. Овдје смо хендикепирани, јер немамо своју централну монетарну банку, не можемо да водимо ону праву монетарну политику, јер је све на нивоу БиХ. Једино Централна банка БиХ на овоземаљској кугли није одреаговала у корони. Имамо пуно новца и када је у питању Управа за индиректно опорезивање, a који није подијељен. То су стотине милиона марака. Уколико у оквиру својих надлежности и могућности покренемо овај дио веће потрошње и циркулације новца, успјећемо. Када сам разговарао са градоначелником Бањалуке (Драшком Станивуковићем) рекао сам да Бањалука не смије стати са инвестицијама и градњом. То не смије ниједна локална заједница. Дешава се да дођу инвеститори и кажу да су спремни направити зграду у некој локалној заједници, те да ће ангажовати оперативу, платити таксе и све остало. И онда буде доведен у ситуацију да тамо неки радник у администрацији све то успорава јер очекује да буде почашћен. Зашто ми бјежимо од тога и не кажемо да је то тако. Онда ће рећи, рекао је то премијер. Па, јесам рекао и сви знају да је то тако. Донијећемо закон о грађењу, који сам и најавио. Након овог интервјуа зваћу министра Бојана Випотника да видим докле се стигло по том питању. Треба скратити рокове у којима локалне заједнице морају одговорити на такве захтјеве - нагласио је он.

Навео је да од низа околности зависи хоће ли и за колико рачуни за струју бити већи од идуће године грађанима и привреди.

- Лично сам против. Тражићемо озбиљнију анализу за коју ће бити задужени министар енергетике (Петар Ђокић) и директор "Електропривреде" (Лука Петровић), а којег сам неки дан видио на телевизији да користи градацију "прејефтина" и "јефтина" , те је на тај индиректан начин изнио свој став да је нужно поскупљење електричне енергије правдајући то чињеницом да она неће бити скупља него у ФБиХ те проблемима које имају у одржавању. Исто тако министар енергетике, који је дуго година на тој позицији, а који би веома добро то требало да зна и у смислу мрежарине и цијене електричне енергије, је адреса да заједно дају одговоре. Настојаћемо колико год је могуће да до тога не дође - сматра Минић.

Када је ријеч о законима о медијима, Минић истиче да је он у озбиљној припреми, те да би могaо нацрт ускоро да се појави.

- Крајње је вријеме да се уреди кад, ко, гдје и на какав начин може нешто рећи и да иза тога стоји - каже он.

На питање да је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић позвао руководство Републике да, како је навео, врати Бањалуци бесправно одузета средства на основу расподјеле ПДВ-а, Минић поручује да нити он треба позивати, нити им је ишта одузето.

- Постоје одлуке које је Уставни суд ставио ван снаге, што значи да ће се наставити исплата општинама и градовима како је била и прије тих одлука - каже Минић.