Logo

Конференција "Дани осигурања Републике Српске"

16.10.2025

07:18

Коментари:

0
Конференција "Дани осигурања Републике Српске"
Фото: АТВ

У Бањалуци ће бити отворена конференција "Дани осигурања Републике Српске".

Четврти "Дани осигурања" окупиће стручњаке из области осигурања и повезаних индустрија који ће се бавити најновијим трендовима и изазовима.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

Отварању конференције присуствоваће и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Подијели:

Таг:

konferencija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

2 ч

0
Ове бањалучке улице данас остају у мраку

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају у мраку

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Цистерна слетила са пута, возач погинуо на мјесту несреће

2 ч

0
Настављен штрајк бањалучких вртића

Бања Лука

Настављен штрајк бањалучких вртића

3 ч

0

Више из рубрике

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

Друштво

Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

2 ч

0
Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике

Друштво

Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике

11 ч

0
Ђачке торбе теже и неколико килограма

Друштво

Ђачке торбе теже и неколико килограма

13 ч

0
Запослени у бањалучким вртићима сутра излазе на улицу

Друштво

Запослени у бањалучким вртићима сутра излазе на улицу

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

55

Ухапшен бивши министар пољопривреде

09

50

Нови рекорд у Бањалуци, на продају стан од 15 квадрата

09

50

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

09

44

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

09

34

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner