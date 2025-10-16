У Бањалуци ће бити отворена конференција "Дани осигурања Републике Српске".

Четврти "Дани осигурања" окупиће стручњаке из области осигурања и повезаних индустрија који ће се бавити најновијим трендовима и изазовима.

Друштво Православни вјерници данас славе патријарха чије мошти почивају у Пећкој патријаршији

Отварању конференције присуствоваће и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.