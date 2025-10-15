Logo

Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике

15.10.2025

22:31

Колико кошта домаћи мед: Влашић 25 КМ, Романија 30 КМ — шта стоји иза разлике
Фото: Pixabay

Домаћи мед и даље је тражена роба на пијацама и сајмовима широм земље. Ових дана најчешће се спомињу двије цијене: мед са Влашића по 25 КМ и мед са Романије по 30 КМ. Наизглед мала разлика, али довољно велика да купци питају — зашто?

Пчелари објашњавају да цијену прије свега одређују паша и принос. Влашић и Романија имају различите микроклиме и биљни састав, па се природно разликују и годишњи приноси. Када је сезона „сиромашнија” — због прољетних захлађења, суше или честих киша — мед је скупљи. У цијену улазе и трошкови селеће пчеларске праксе (гориво, одржавање опреме), као и поскупљења стаклене амбалаже, воска и шећера за прихрану у неповољним периодима, каже радник са Романије.

garet bejl tanjugap

Фудбал

Бејл током каријере имао огромне уговоре, али једна ствар га јако плаши

Разлику често прави и тип меда. Ливадски и шумски (медљиковац) немају исту потражњу ни рандман; потрошачи неријетко посежу за „јачим” аромама тамнијих медова, што код дијела произвођача на Романији диже цијену. С друге стране, већи обим продаје или бољи приноси на појединим влашићким локацијама могу задржати цијену нижом.

За купце је најважније да добију провјерен производ. Предност дајте регистрованим пчеларима и удружењима, тражите основне податке на декларацији (поријекло, произвођач, година врцања), а ако купујете „на велико”, затражите рачун или потврду о поријеклу. Природни мед с временом кристализира (посебно ливадски и багремов након неколико мјесеци), што је пожељна и нормална појава; течно стање током цијеле године може бити знак термичке обраде или мјешавине.

Викторија Сикрет-11092025

Сцена

Викторијини анђели се припремају за писту

Иако је домаћи мед скупљи од увозног, купци га бирају због трага до произвођача и локалног карактера. Распон од 25 до 30 КМ тако одражава реалне разлике у приносу, трошковима и типу меда — а купцима оставља довољно простора да, према укусу и џепу, бирају између Влашића и Романије.

