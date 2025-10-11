Мушкарац отишао у шуму да бере гљиве: Његово тијело пронађено обезглављено

Извор:
Једног мушкарца (70) убио је медвјед док је човјек брао печурке у шуми. Тијело жртве пронађено обезглављено.
Старији мушкарац, који је отишао у шуму да бере печурке, пронађен је мртав након бруталног напада медвједа у јапанској префектури Ивате. Његово тијело је пронађено након што су власти покренуле потрагу за несталим мушкарцем, пише британски лист Сан.
Полиција је саопштила да је тијело имало бројне огреботине и трагове канџи, што указује на напад медвједа.
- Мушкарац у седамдесетим годинама, који је нестао након што је отишао у шуму да бере печурке, пронађен је мртав. Сумњамо на напад медвједа на основу трагова огреботина - рекао је локални полицијски службеник.
Локални емитер ТВ Ивате извјестио је да су глава и торзо жртве били одвојени.
У Јапану је посљедњих година забиљежен пораст напада медвједа, што представља озбиљан изазов за становнике који живе близу шумских подручја. У истој префектури, полиција је пронашла тијело још једног мушкарца за ког се сумња да га је напао медвјед.
У централној префектури Нагано, у суботу је пронађено тијело 78-годишњег мушкарца са бројним ранама од канџи.
Према подацима Министарства животне средине, између априла и септембра чак 103 особе широм земље задобиле су повреде од медвједа.
У уторак, разјарени медвјед ушао је у супермаркет у префектури Гунма, сјеверно од Токија, повриједио двојицу мушкараца и изазвао панику међу купцима. Локални мјештани кажу да се никада раније није десило да медвјед приђе тако близу граду.
У недјељу је шпански туриста нападнут од стране медвједа на аутобуској станици у сликовитом селу Ширакаваго у централном Јапану.
Међу најновијим жртвама била је и жена у седамдесетим годинама која је погинула прошле недјеље док је с пријатељицама брала печурке у сјеверној регији Мијаги. Једна од њених пријатељица и даље се води као нестала.
Јапанско острво Хокаидоживи у страху од групе "нинџа медвједа" који нападају људе и стоку. Некада су медвједи у Јапану живјели повучено у дивљини и ријетко долазили у контакт с људима, али сада проузрокују озбиљну штету и смртоносне инциденте.
Иако се медвједи углавном хране биљкама, стручњаци упозоравају да су ови агресивни примјерци можда развили укус за месо након што су почели да лове дивље јелене чија се популација повећала због смањеног лова у Јапану.
- Планина се претвара у ресторан за медвједе због остатака који остају послије лова. Недостатак професионалних ловаца, попут ренџера на Аљасци које финансира држава, представља озбиљан проблем када је ријеч о контроли њиховог броја - каже шеф ловачког удружења, Јасуши Фуђимото.
