Огласио се Суд о одбијању Небојше Вукановића: Неосновано

11.10.2025

13:28

Суд Босне и Херцеговине објавио је образложење за одбијање жалбе Небојше Вукановића пред овим правосудним органом.

Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, раније је поднио жалбу на одлуку Централне изборне комисије због прихватања кандидатуре СНСД-а пријевремене изборе, а коју је потписао предсједник странке Милорад Додик.

Почели радови у Клашницама

Градови и општине

Гради се нови надвожњак у Трну

Како су навели у саопштењу, Вијеће Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине је дана 10. октобра, на нејавној сједници, а у законском року, донијело и отпремило рјешење, којим је одбијена, као неоснована жалба политичког субјекта За правду и ред – Листа Небојша Вукановић са сједиштем у Требињу.

"Истовремено, Суд Босне и Херцеговине напомиње да предметна одлука по изборној жалби представља одговор на тренутно фактичко стање према којем осуђени Милорад Додик има својство предсједника политичке странке коју представља, све док је у својству лица овлаштеног за заступање цитираног политичког субјекта, уписан у судски регистар", поручили су.

Кажу да је већ у ранијим саопштењима Суда БиХ више пута назначено, да је према Милораду Додику на снази мјера сигурности по правоснажној пресуди, при чему су консеквентно томе, наступиле и одређене правне посљедице осуде.

О свему је благовремено обавијештен и ЦИК.

ALEKSANDAR VUČIĆ 240925

Србија

Вучић: Разочаравајућа вијест нам је стигла из Русије

"Дана 01. августа 2025. године, достављајући првостепену пресуду Суда БиХ, број: С1 2 К 046070 23 К од 26.02.2025. године и другостепену пресуду Апелационог вијећа Суда БиХ, број: С1 2 К 046070 23 Кж од 12.06.2025. године, на извршење и евидентирање надлежном органу за регулацију и надзор изборног процеса у Босни и Херцеговини, како у погледу изречене мјере сигурности забране вршења дужности предсједника Републике Српске, тако и у погледу правних посљедица осуде које наступају по сили Закона, по правоснажности одлуке, с обзиром на чињеницу да је осуђени Милорад Додик, поред функције предсједника Републике Српске, и предсједник политичког субјекта - Савеза Независних Социјалдемократа (СНСД)", закључили су у саопштењу.

Суд БиХ

Небојша Вукановић

Милорад Додик

