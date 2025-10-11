Огласио се Суд о одбијању Небојше Вукановића: Неосновано

Извор:
АТВ
11.10.2025
13:28
Коментари:3
Суд Босне и Херцеговине објавио је образложење за одбијање жалбе Небојше Вукановића пред овим правосудним органом.
Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред, раније је поднио жалбу на одлуку Централне изборне комисије због прихватања кандидатуре СНСД-а пријевремене изборе, а коју је потписао предсједник странке Милорад Додик.
Градови и општине
Гради се нови надвожњак у Трну
Како су навели у саопштењу, Вијеће Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине је дана 10. октобра, на нејавној сједници, а у законском року, донијело и отпремило рјешење, којим је одбијена, као неоснована жалба политичког субјекта За правду и ред – Листа Небојша Вукановић са сједиштем у Требињу.
"Истовремено, Суд Босне и Херцеговине напомиње да предметна одлука по изборној жалби представља одговор на тренутно фактичко стање према којем осуђени Милорад Додик има својство предсједника политичке странке коју представља, све док је у својству лица овлаштеног за заступање цитираног политичког субјекта, уписан у судски регистар", поручили су.
Кажу да је већ у ранијим саопштењима Суда БиХ више пута назначено, да је према Милораду Додику на снази мјера сигурности по правоснажној пресуди, при чему су консеквентно томе, наступиле и одређене правне посљедице осуде.
О свему је благовремено обавијештен и ЦИК.
Србија
Вучић: Разочаравајућа вијест нам је стигла из Русије
"Дана 01. августа 2025. године, достављајући првостепену пресуду Суда БиХ, број: С1 2 К 046070 23 К од 26.02.2025. године и другостепену пресуду Апелационог вијећа Суда БиХ, број: С1 2 К 046070 23 Кж од 12.06.2025. године, на извршење и евидентирање надлежном органу за регулацију и надзор изборног процеса у Босни и Херцеговини, како у погледу изречене мјере сигурности забране вршења дужности предсједника Републике Српске, тако и у погледу правних посљедица осуде које наступају по сили Закона, по правоснажности одлуке, с обзиром на чињеницу да је осуђени Милорад Додик, поред функције предсједника Републике Српске, и предсједник политичког субјекта - Савеза Независних Социјалдемократа (СНСД)", закључили су у саопштењу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму