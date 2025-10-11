Logo

Кошарац: Народ је уз Додика, његовом политиком одбранићемо Српску

11.10.2025

11:59

Коментари:

0
Кошарац: Народ је уз Додика, његовом политиком одбранићемо Српску
Фото: Уступљена фотографија

Политиком предсједника Републике Српске Милорада Додика заједно са народом Српске одбранићемо Српску, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.

- Народ је уз Милорада Додика, лидера и борца за интересе српског народа и Српске. Поносни смо на нашег предсједника. Сви сложно за Српску и Додика. То је српски народни одговор! - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Икс.

Подијели:

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Напади на Српску не престају, али имамо прилику да ствари буду другачије

51 мин

1
Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

Србија

Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

54 мин

0
Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

Хроника

Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

56 мин

0
Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

БиХ

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

1 ч

0

Више из рубрике

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

БиХ

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

1 ч

0
Срђан Амиџић министар финансија и трезора БиХ

БиХ

Амиџић сутра о успостављању рецирпоцитета у поврату ПДВ-а

3 ч

0
Кошарац: Могућност пољопривредне сарадње са Италијом

БиХ

Кошарац: Могућност пољопривредне сарадње са Италијом

17 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК креће у набавку електронских система за гласање: Вриједност 88 милиона КМ

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

12

28

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner