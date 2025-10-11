Кошарац: Народ је уз Додика, његовом политиком одбранићемо Српску

11.10.2025
11:59
Политиком предсједника Републике Српске Милорада Додика заједно са народом Српске одбранићемо Српску, поручио је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
- Народ је уз Милорада Додика, лидера и борца за интересе српског народа и Српске. Поносни смо на нашег предсједника. Сви сложно за Српску и Додика. То је српски народни одговор! - навео је Кошарац на друштвеној мрежи Икс.
Politikom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zajedno sa narodom Srpske odbranićemo Srpsku! Narod je uz Milorada Dodika, lidera i borca za ineterese srpskog naroda i Srpske. Ponosni smo na našeg predsjednika. Svi složno za Srpsku i Dodika. To je srpski narodni odgovor!— Staša Košarac (@StasaKosarac) October 11, 2025
