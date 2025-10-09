ЦИК креће у набавку електронских система за гласање: Вриједност 88 милиона КМ

09.10.2025
10:45
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ данас је на 51. сједници донијела Одлуку о набавци система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића на бирачким мјестима.
"С обзиром да се ради о процијењеној вриједности приближно 75.200.000 КМ без ПДВ, односно приближно 88 милиона КМ са ПДВ наведена набавка ће се извршити примјеном отвореног поступка (међународни платни разред) уз закључење уговора са најповољнијим понуђачем на период од четири године", саопштено је из ЦИК-а.
Набавка система за биометријску идентификацију бирача и скенирање гласачких листића на бирачким мјестима обухвата између осталог набавку:
- уређаја за биометријску идентификацију бирача на 6.000 бирачких мјеста;
- потрошног материјала за рад уређаја за биометријску идентификацију;
- хардверских и софтверских услуга које се односе на подршку за уређаје за биометријску идентификацију;
- софтверских лиценци за уређаје за биометријску идентификацију; система управљања идентитетом;
- набавка софтвера за подршку за уређаје за биометријску идентификацију;
- уређаја за скенирање гласачких листића / скенере за гласачке листиће на 6.000 бирачких мјеста;
- потрошног материјала за рад уређаја за скенирање (компјутерски материјал, потрошни материјал за скенере; остали административни материјал, тј. потрошни материјал за скенере идр.);
- гласачких кутија на којима су инсталирани уређаји за скенирање на 6.000 бирачких мјеста;
- вањских батерија за скенере, 6.000 комада;
- набавка система за управљање изборима;
- хардверских и софтверских услуга које се односе на подршку за уређаје за скенере;
- набавка софтверских лиценци за скенере;
- набавка софтвера за подршку уређајима за скенере; папира те производњу и принтање гласачких листића прилагођених скенерима, и са одговарајућим заштитним елементом;
- услуга транспорта уређаја до бирачких мјеста и поврат уређаја са бирачких мјеста у складиште уговорног органа;
- услуга обуке тренера и изборне администрације за обуку кориштења и управљања уређајима за биометријску идентификацију бирача и уређајима за скенирање гласачких листића.
"Поступак ове јавне набавке ће спровести и припремити тендерску документацију Комисија за набавку система за биометријску идентификацију бирача и за скенирање гласачких листића на бирачким мјестима коју је данас именовала Централна изборна комисија БиХ и која се састоји од 7 чланова и исто толико замјернских чланова као и 4 стручњака изван уговорног органа", додаје се у саопштењу, преноси Кликс.
