Додик: Када ће неко проговорити о БиХ?

Извор:
АТВ
09.10.2025
08:39
Коментари:0
Када прочитате изјаву Ангеле Меркел која отворено признаје да су искључивост и неодговорност појединих држава, конкретно Пољске и балтичких земаља, довеле до рата у Украјини, запитате се како је тек са БиХ. Колико је површности, неразумијевања и пристрасности допринијело да односи у БиХ дођу до нивоа неодрживости, поручио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
- Тридесет година БиХ није третирана као партнер, већ као колонијални експеримент. Није дозвољаван унутрашњи договор који би задовољио интересе сва три народа, већ је наметан интерес странаца, у којем је требало да ми будемо монета за поткусуривање - наводи Додик.
Додик наводи да је гажено међународно право, и да су гажени сви демократски принципи, гажен Устав, а све у име лицемјерног става о владавини права.
Када прочитате изјаву Ангеле Меркел која отворено признаје да су искључивост и неодговорност појединих држава, конкретно Пољске и балтичких земаља, довеле до рата у Украјини, запитате се како је тек са БиХ.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 9, 2025
Колико је површности, неразумијевања и пристрасности допринијело да…
- И гле ироније - Кристијан Шмит, човјек кога је управо Ангела Меркел предложила, данас се представља као тумач те исте владавине права, гдје је он себе прогласио правом и законом - написао је Додик на "Иксу".
Додик наводи да је Меркел рекла истину о Украјини и да је рекла да су Мински споразуми били ту да Украјина добије вријеме да се наоружа, а не да се избјегну рат и страдања.
Како Додик тврди, тада су ћутали сви они који је данас нападају.
-А сви ми који то данас препознајемо у БиХ, проглашени смо реметилачким фактором, санкционисани, забрањени, сатанизовани.Зато питам: Када ће неко проговорити о БиХ? Када ће неко признати да они који овдје слијепо слушају лаж, који ћуте док им устав руше, који се заклињу у Европу, а продају свој народ, нису снага мира, већ пријетња стабилности? Ангела Меркел је проговорила о Украјини. Вријеме је да неко проговори и о БиХ - рекао је Додик.
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму