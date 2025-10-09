Logo

Додик: Када ће неко проговорити о БиХ?

Извор:

АТВ

09.10.2025

08:39

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Када прочитате изјаву Ангеле Меркел која отворено признаје да су искључивост и неодговорност појединих држава, конкретно Пољске и балтичких земаља, довеле до рата у Украјини, запитате се како је тек са БиХ. Колико је површности, неразумијевања и пристрасности допринијело да односи у БиХ дођу до нивоа неодрживости, поручио је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

- Тридесет година БиХ није третирана као партнер, већ као колонијални експеримент. Није дозвољаван унутрашњи договор који би задовољио интересе сва три народа, већ је наметан интерес странаца, у којем је требало да ми будемо монета за поткусуривање - наводи Додик.

Додик наводи да је гажено међународно право, и да су гажени сви демократски принципи, гажен Устав, а све у име лицемјерног става о владавини права.

- И гле ироније - Кристијан Шмит, човјек кога је управо Ангела Меркел предложила, данас се представља као тумач те исте владавине права, гдје је он себе прогласио правом и законом - написао је Додик на "Иксу".

Додик наводи да је Меркел рекла истину о Украјини и да је рекла да су Мински споразуми били ту да Украјина добије вријеме да се наоружа, а не да се избјегну рат и страдања.

Како Додик тврди, тада су ћутали сви они који је данас нападају.

-А сви ми који то данас препознајемо у БиХ, проглашени смо реметилачким фактором, санкционисани, забрањени, сатанизовани.Зато питам: Када ће неко проговорити о БиХ? Када ће неко признати да они који овдје слијепо слушају лаж, који ћуте док им устав руше, који се заклињу у Европу, а продају свој народ, нису снага мира, већ пријетња стабилности? Ангела Меркел је проговорила о Украјини. Вријеме је да неко проговори и о БиХ - рекао је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Ангела Меркел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кошарац: Захвалност другарима из Даун синдром центра из Бањалуке

БиХ

Кошарац: Захвалност другарима из Даун синдром центра из Бањалуке

14 ч

0
Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ

БиХ

Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ

16 ч

4
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Суживот у Федерацији није могућ

22 ч

0
Калабухов за АТВ: Главни генератор проблема у БиХ нелегитимни Кристијан Шмит

БиХ

Калабухов за АТВ: Главни генератор проблема у БиХ нелегитимни Кристијан Шмит

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner