Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ

АТВ

08.10.2025

19:17

1
Хрватска гради одлагалиште радиоактивног отпада на самој граници са БиХ
Фото: АТВ

Хрватска је истрајна у намјери да гради центар за збрињавање нуклеарног отпада из Нуклеарне електране "Кршко", на самој граници са БиХ. На локацији бившег војноскладишног комплекса Черкезовац уклоњени су постојећи објекти. Тако је ослобођен простор за изградњу складишта радиоактивног отпада.

На прољеће настављају радове. Република Српска за посљедње активности Хрватске сазнаје из медија. Званичних обавјештења нема, што је већ виђена пракса. Из ресорног Министарства упућен је захтјев за хитно реаговање министарства иностраних послова БиХ, које у Српској означавају као главног кривца.

"Ми стичемо утисак да је Република Српска у овим активностима И Унско-сански кантон да смо усамљени. Министарство иностраних послова је највећи кривац у неактивностима укупно БиХ по том питању. Они се баве дневно политичким играма И игрицама. Хрватска врло свјесно користи компликован систем ове БиХ", истакао је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник.

И док су багери у Хрватској завршили посао планиран за ову годину, у БиХ се лоптица, у овом случају дописи, пребацују из једног министарства у друго. Упућују се протестне ноте. И тако више од 10 година. За негодовања из БиХ, Хрватска не мари.

"Све што раде је супротно међународним конвенцијама и супротно је ономе што су добросусједски односи .И БиХ на свим нивоима власти не пристаје на градњу таквог објекта који је практично 2/3 више у БиХ односно у РС него што је у Хрватској", додао је координатор правног и експертског тима БиХ за Трговску гору Борислав Бојић.

Дешавања на терену прате и у општини Нови Град, гдје потврђују да се Хрватска много на осврће на ставове БиХ. Све се ради као да не постоји становништво са друге стране ријеке Уне. У Хрватској је спреман и приједлог Закона о градњи центра за збрињавање радиоактивног отпада.

"По нашим сазнањима тај приједлог је већ достављен у саборску процедуру. Тако да мислим да неће одустати од овог свом рјешења. Наравно ми смо ту да свим својим механизмима направимо искорак и да кренемо у праву међународног спора што се тиче те локације", казао је начелник Општине Нови Град Мирослав Дрљача.

Угрожени животи и здравље више од 250.000 људи у западном дијелу Крајине, у оба ентитета пали су у други план. Читав систем у Хрватској стављен је у функцију како би се радиоактивни отпад одлагао уз ријеку Уну, док је мало ситуација гдје се из БиХ показала одлучност, каже Марио Црнковић.

"Оно што је забрињавајуће када је БиХ у питању је млак и анемичан приступ, недостојан величине проблема. На међународном плану скоро да ништа нисмо направили . Имамо те неке позитивне искораке које је урадила Влада РС… то јесте добро. Али имамо комплетно немаран однос на нивоу БиХ", истакао је предсједник Удружења "Green Team" Марио Црнковић.

Из Српске тврде да сви аргументи и чињенице у случају Трговске горе иду у нашу корист, те да Хрватска нема испуњене услове за одлагање радиоактивног отпада. За то вријеме Хрватска води нетранспарентан process игноришући Републику Српску као потенцијално погођену страну. Копља ће се укрштати И у Женеви гдје предстоји суочавање аргументације Српске и Хрватске у случају Трговска гора.

Trgovska gora

Коментари (1)
