Калабухов за АТВ: Главни генератор проблема у БиХ нелегитимни Кристијан Шмит

Извор:
АТВ
07.10.2025
20:25
Коментари:0
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов истакао је у новој сезони емисије 'У првом плану' да у Русији сматрају да је главни генератор кризе и проблема у БиХ је нелегитимни високи представник Кристијан Шмит.
"Врло је интересантно стање у БиХ с обзиром да након 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума мишљење би било да би ситуација била нормална и позитивна, да има постигнућа у друштвеном и економском развоју, а сада је некако парадоксално да управо у ово јубиларну годину ми улазимо са неким већим проблемима и потешкоћама", рекао је Калабухов.
Он је истакао да је у БиХ и након 30 година од потписивања Дејтонског мировног споразума још остаје у пажњи Савјета безбједности као објекат међународне политике, а не као значајан субјекат који би само креирао сам своју политичке вољу и своје политичке приоритете.
"Ако би било сагласности у Међународној заједници за регуларну процедуру именовања ове веома битне фигуре у реализацији имплементације Дејтонског мировног споразума, мислим да би сада било знатно лакше, зато што позиција Руске федерације је увијек за мотивацију компромиса, договора и уговора између страна у БиХ, а не некаквог наметања одлуке упркос позицији домаћих лидера и странака", рекао је Калабухов.
Он је нагласио да је врло тешко причати о суверенитету и независности када је у држави ОХР и када постоји много међународних организација које надгледају изборе.
Калабухов истиче да су лажне тезе Института за проучавање рата, који је упозорио да Русија планира дестабилизацију БиХ током предсједавања Савјета безбједности.
"Знамо да у Институту неки други западни централи убацују лажне тезе зато што је наш став базиран на међународном праву и никако ми не желимо убацити неку радикализацију или дезорганизацију", рекао је Калабухов.
Он је истакао да све више људи у БиХ када анализирају неке кораке Кристијана Шмита, они виде да не они не одговарају стању онога што је потребно БиХ.
Нагласио је да је у Дејтонском мировном споразуму, Анексу 10, јасно дефинисана улога високог представника.
"Он прво мора бити медијатор свих, он не мора наметати, прогурати нешто што није у интересу. То су радили чак и они што су били легални, то је био њихов стил", рекао је Калабухов.
Он истиче да ОХР не може да пише све законе и да није могуће да у 21. вијеку нека страна институција ради све умјесто вас.
"Ми сада у БиХ имамо такву ситуацију кад од једне стране ми имамо међународно право, а од друге стране ми имамо неки правила на којима се базира свијет. Свједочимо и видимо да су одлуке Кристијана Шмита нелегитимне и оне никако не могу бити даљи основ поступака зато што сваки поступак који се базира на лажном аргументу, он сам у цијенили постаје лажни", рекао је Калабухов.
Он је нагласио да Русија поштује одлуке предсједника Републике Српске и да он мора пописивати одлуке, због чега је осуђен.
Калабухов је истакао да је проблем да предсједника Републике Српске може изабрати становништво које уопште не живи у Републици Српској.
БиХ
10 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
2 д0
БиХ
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму