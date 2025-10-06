Logo

Дневник на ФТВ-у каснио 35 минута, руководство упутило појашњење

Извор:

Кликс

06.10.2025

12:26

Коментари:

0
Дневник на ФТВ-у каснио 35 минута, руководство упутило појашњење
Фото: Printscreen/Youtube/FTV

РТВ Федерације БиХ упутила је појашњење јавности услијед кашњења Дневника 2 ФТВ-а у нед‌јељу 5. октобра, који је због техничких проблема стартао у 20:05 умјесто у 19:30 сати.

"Наиме, РТВ ФБиХ је законским рјешењима приморана ослањати се на техничке капацитете БХРТ-а, што је случај и с опремом која је пред почетак Дневника 2 заказала. Подсјећамо како ово није први пут да се догодило кашњење Дневника 2 због техничких проблема јер се слична ситуација протеклих година догодила у два наврата", навели су из РТВ ФБиХ.

Даље наводе како се "у потпуности ограђују од проблема до којих долази услијед техничких застоја и недостатака на која не може утицати."

"Јавности и гледаоцима се још једном извињавамо због кашњења наше централне информативне емисије. Позивамо надлежне осниваче да реагирају те омогуће укупном Јавном РТВ систему у БиХ нормалан рад. То је једино рјешење питања застарјеле и проблематичне опреме те превенције будућих проблема."

Подијели:

Таг:

ФТВ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Novac KM Konvertibilne marke

Економија

Спрема се нови удар на новчанике грађана

3 седм

2
Struja, električna energija

БиХ

БХРТ и Федерална остају без струје?

1 мј

0

БиХ

За данас заказана продаја некретнина БХРТ-а

1 год

0
Алију Изетбеговића величали на БХРТ-у; Порука из Српске: 'Он је исламски фундаменталиста и ратни злочинац'

БиХ

Алију Изетбеговића величали на БХРТ-у; Порука из Српске: 'Он је исламски фундаменталиста и ратни злочинац'

1 мј

0

Више из рубрике

Жељка Цвијановић на састанку лидера Брдо-Бриони процеса у Драчу

БиХ

Жељка Цвијановић на састанку лидера Брдо-Бриони процеса у Драчу

1 д

0
Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

БиХ

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

1 д

0
Калабухов открио како су наметнули Шмита: "Креирали су технички проблем"

БиХ

Калабухов открио како су наметнули Шмита: "Креирали су технички проблем"

2 д

1
Калабухов: Не признајемо пресуду Додику

БиХ

Калабухов: Не признајемо пресуду Додику

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

13

51

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner