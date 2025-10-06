Дневник на ФТВ-у каснио 35 минута, руководство упутило појашњење

Извор:
РТВ Федерације БиХ упутила је појашњење јавности услијед кашњења Дневника 2 ФТВ-а у недјељу 5. октобра, који је због техничких проблема стартао у 20:05 умјесто у 19:30 сати.
"Наиме, РТВ ФБиХ је законским рјешењима приморана ослањати се на техничке капацитете БХРТ-а, што је случај и с опремом која је пред почетак Дневника 2 заказала. Подсјећамо како ово није први пут да се догодило кашњење Дневника 2 због техничких проблема јер се слична ситуација протеклих година догодила у два наврата", навели су из РТВ ФБиХ.
Даље наводе како се "у потпуности ограђују од проблема до којих долази услијед техничких застоја и недостатака на која не може утицати."
"Јавности и гледаоцима се још једном извињавамо због кашњења наше централне информативне емисије. Позивамо надлежне осниваче да реагирају те омогуће укупном Јавном РТВ систему у БиХ нормалан рад. То је једино рјешење питања застарјеле и проблематичне опреме те превенције будућих проблема."
