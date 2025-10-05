Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

05.10.2025
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је да ће српски народ увијек подржати предсједника Републике Српске Милорада Додика, те да је Додик неупитна политичка чињеница и лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени.
Кошарац је навео да у ФБиХ постоји озбиљан сукоб између бошњачке политике која је у синергији са џамијом и нове изведене бошњачке политике која је повезана са "Дубаијем" и истакао да у том унутарбошњачком сукобу Република Српска неће учествовати, нити је у било којем сегменту то предмет њеног интересовања.
"Не бавимо се стањем у ФБиХ", поручио је Кошарац.
Он је додао да се, с друге стране, политичко Сарајево, без обзира на то да ли је ријеч о странкама власти или опозиције, непрестано бави Српском и Додиком.
"Невјероватно је колико им је предсједник Републике Српске Милорад Додик опсесија. Од пет закључака Предсједништва СДА, три се односе на предсједника Републике Српске Милорада Додика. Не прође ниједан дан, а да неко од представника `тројке` не спомене предсједника Републике Српске Милорада Додик", навео је Кошарац на "Инстаграму".
Он је указао да је предсједник Републике Српске Милорад Додик неупитна политичка чињеница, лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени.
"Шта год радио и ма коју функцију обављао, предсједник Републике Српске Милорад Додик је лидер српског народа, који се пита и питаће се. То је човјек који је интересе свог народа ставио испред личног комодитета и чије политике штите и јачају Српску", истакао је Кошарац.
Он је додао да ће због тога српски народ увијек подржати предсједника Додика.
"Џаба им закључци, напади, хистерија - то је чињеница", констатовао је Кошарац.
