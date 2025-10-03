Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

03.10.2025
10:00
Подручје Широког Бријега је синоћ захватило невријеме уз јак вјетар који је створио потешкоће за становнике.
Како наводи Врисак.инфо, у четвртак око 19 сати је дошло до инцидента на заобилазној цести гдје је стабло пало на цесту те је саобраћај био отежан.
Саобраћај је зато био отежан на овом дијелу и одвијао се уз регулацију полицијских службеника.
Вјетар је такође срушио и импровизовану ограду на новом паркингу испод Дома здравља Широки Бријег која је пала на паркирани аутомобил.
Власник аутомобила у том тренутку није био у возилу док у размјерима штете није било званичних информација.
Федерални хидрометеорошки завод је издао за данас наранџасто упозорење због појачаног вјетра за подручје Херцеговине и југозападне Босне.
Најављује се јачина вјетра између 40-80 км/х за ово подручје и до 40 км/х у осталим подручјима.
“Будите спремни на сметње, структурална оштећења и ризик за повреде од крхотина које носи вјетар. Дјелујте у складу са савјетима које су дали овлаштени органи”, наводи се у прогнози.
Бх. метео наводи да се данас очекују нове падавине и центиметри снијега на планинама централне и источне Босне, тачније још хладније температуре, а у Херцеговини јака до олујна бура.
У Крајини ће бити слаб до умјерен мраз, а на истоку земље снијег локално до низина.
