Logo

Притвор осумњиченом за учешће у тучи у Вишњичкој бањи

Извор:

Танјуг

03.10.2025

09:49

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Лазару М. осумњиченом да је учествовао у тучи, која је претходила пуцњави у угоститељском објекту у Вишњичкој бањи када је рањено пет људи.

Притвор му је одређен да не би утицао на свједоке и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело, али и због узнемирења јавности, рекли су у Вишем суду.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Друштво

Свештеник објаснио како се правилно слави крсна слава

Лазар М. је осумњичен за извршење кривичног дјела тешко убиство у покушају помагањем.

До пуцњаве у локалу у Вишњичкој бањи дошло је у уторак, 30. септембра, а рањено је пет људи.

Подијели:

Тагови:

Вишњичка бања

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац

Хроника

Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац

59 мин

0
Џенифер Никол Ривас

Сцена

Млада инфлуенсерка пронађена мртва

1 ч

0
Прањић: Најважније да институције функционишу

Република Српска

Прањић: Најважније да институције функционишу

1 ч

0
У Бањалуци јутрос 1 степен, а у јавним вртићима нема гријања

Бања Лука

У Бањалуци јутрос 1 степен, а у јавним вртићима нема гријања

1 ч

4

Више из рубрике

Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац

Хроника

Откривен узрок експлозије у стану у ком је страдао мушкарац

59 мин

0
Жесток судар 2 камиона код Живиница

Хроника

Жесток судар 2 камиона код Живиница

1 ч

0
Оптужени да су фингирали саобраћајне незгоде, па наплаћивали штету од осигурања

Хроника

Оптужени да су фингирали саобраћајне незгоде, па наплаћивали штету од осигурања

3 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Новa језива саобраћајка: Погинуле четири особе!

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner