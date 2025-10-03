Притвор осумњиченом за учешће у тучи у Вишњичкој бањи

Извор:
Виши суд у Београду одредио је притвор до 30 дана Лазару М. осумњиченом да је учествовао у тучи, која је претходила пуцњави у угоститељском објекту у Вишњичкој бањи када је рањено пет људи.
Притвор му је одређен да не би утицао на свједоке и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дјело, али и због узнемирења јавности, рекли су у Вишем суду.
Лазар М. је осумњичен за извршење кривичног дјела тешко убиство у покушају помагањем.
До пуцњаве у локалу у Вишњичкој бањи дошло је у уторак, 30. септембра, а рањено је пет људи.
