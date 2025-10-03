У Бањалуци јутрос 1 степен, а у јавним вртићима нема гријања

Извор:
У вртићима бањалучког Центра за предшколско васпитање и образовање јутрос није било гријања, иако је температура била свега 1 степен Целзијусов.
Родитељ дјечака који похађа јавну предшколску установу рекао је "Независним новинама" и рекао да је огорчен.
"Изненадио сам се кад ми је тета рекла да нема гријања у вртићу. Ово је стварно срамота. Је ли дјеца требају да се поразбољевају јер надлежни нису у стању да пусте гријање", упитао је овај родитељ.
Истакао је да у вртићу који похађа његов дјечак тете покушавају једном климом да догрију просторије како се дјеца не би смрзавала.
"Ово није хумано, како за дјецу коју остављамо, тако и за тете и друге раднике који су запослени у Центру. Разочаран сам", додао је овај родитељ.
