У Бањалуци јутрос 1 степен, а у јавним вртићима нема гријања

Независне

03.10.2025

09:19

Фото: Pixabay

У вртићима бањалучког Центра за предшколско васпитање и образовање јутрос није било гријања, иако је температура била свега 1 степен Целзијусов.

Родитељ дјечака који похађа јавну предшколску установу рекао је "Независним новинама" и рекао да је огорчен.

"Изненадио сам се кад ми је тета рекла да нема гријања у вртићу. Ово је стварно срамота. Је ли дјеца требају да се поразбољевају јер надлежни нису у стању да пусте гријање", упитао је овај родитељ.

Истакао је да у вртићу који похађа његов дјечак тете покушавају једном климом да догрију просторије како се дјеца не би смрзавала.

"Ово није хумано, како за дјецу коју остављамо, тако и за тете и друге раднике који су запослени у Центру. Разочаран сам", додао је овај родитељ.

