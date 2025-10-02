Logo

Од поноћи креће гријање у Бањалуци!

Извор:

Провјерено.инфо

02.10.2025

18:25

Од поноћи креће гријање у Бањалуци!

Вечерас у поноћ Еко Топлане пуштају гријање у Бањалуци, потврђено је за Провјерено у овом предузећу.

С обзиром на дотрајалу мрежу и кварове са који су се десили на терену, могуће је да буде мањих проблема.

Одржавање мреже је у надлежности Града Бањалука, а из овог предузећа су већ неколико пута упозоравали на дотрајалост исте. Из Еко Топлана наглашавају да Град већ двије године није ништа уложио у одржавање и обнављање система.

Како је речено за овај портал, сезона почиње раније, због ниских температура.

