Од поноћи креће гријање у Бањалуци!

Извор:
Провјерено.инфо
02.10.2025
18:25
Коментари:0
Вечерас у поноћ Еко Топлане пуштају гријање у Бањалуци, потврђено је за Провјерено у овом предузећу.
С обзиром на дотрајалу мрежу и кварове са који су се десили на терену, могуће је да буде мањих проблема.
Одржавање мреже је у надлежности Града Бањалука, а из овог предузећа су већ неколико пута упозоравали на дотрајалост исте. Из Еко Топлана наглашавају да Град већ двије године није ништа уложио у одржавање и обнављање система.
Како је речено за овај портал, сезона почиње раније, због ниских температура.
Најновије
Најчитаније
19
04
18
58
18
57
18
51
18
44
Тренутно на програму