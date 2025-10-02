Logo

Ове улице и насеље данас остају без струје

02.10.2025

07:53

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од осам до 12 часова бити дио улице Цара Лазара, саопштили су из "Електрокрајине".

- Без напајања струјом од девет до 14 часова остаће и дио улице Седма куљанска, те дио насеља Куљани - навели су из овог предузећа.

Беба

Друштво

Српска богатија за 23 мала становника

Према њиховим ријечима, без струје ће остати и дијелови Булевара војводе Петра Бојовића и улице Милана Карановића од девет до 13 часова.

