Ове улице и насеље данас остају без струје

Због радова на електромрежи без струје ће данас од осам до 12 часова бити дио улице Цара Лазара, саопштили су из "Електрокрајине".
- Без напајања струјом од девет до 14 часова остаће и дио улице Седма куљанска, те дио насеља Куљани - навели су из овог предузећа.
Према њиховим ријечима, без струје ће остати и дијелови Булевара војводе Петра Бојовића и улице Милана Карановића од девет до 13 часова.
