Српска богатија за 23 мала становника

Извор:

АТВ

02.10.2025

07:50

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 10 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Седам беба рођено је у Бањалуци, по четири у Бијељини и Добоју, три у Приједору, а по једна беба у Источном Сарајеву, Зворнику, Требињу, Невесињу и Градишци.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Држављанин БиХ ухапшен на Октоберфесту

У Бањалуци је рођено шест дјечака и једна дјевојчица, у Бијељини три дјевојчице и дјечак, у Добоју двије дјевојчице и два дјечака, у Приједору два дјечака и дјевојчица, у Зворнику и Невесињу по један дјечак, а у Источном Сарајеву, Требињу и Градишци по једна дјевојчица.

Порода није било у Фочи.

