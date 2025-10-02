Logo

Шта нам звијезде данас поручују?

02.10.2025

07:35

Фото: Pexels

Прочитајте шта нам звијезеде поручују данас.

Ован

Провјерите сву документацију која вам је од важности, средите папирологију, јер ту могу почети да се појављују проблеми. Постоји велика могућност за улазак у озбиљније љубавне токове. Одлично вам је здравље.

Бик

Реално је очекивати још један веома динамичан дан на пољу свих професионалних активности. Приводите крају одраније започете пројекте, а са новим будите стрпљиви. Сјајан дан бисте могли да очекујете и у љубавној сфери. Дајте свој максимални допринос уживању и добром расположењу. Одлично вам је здравље.

Близанци

Можда ћете данас морати да се више прилагођавате и правите компромисна рјешења или преиспитујете претходне потезе и одлуке. Слободни Близанци, има помака, прија вам оно што се дешава у вашем љубавном животу и спремни сте за промјену статуса. Уживајте. Могућа осјетљивост коже. Водите рачуна уколико се излажете сунцу.

Рак

Можете имати проблема са комуникацијом, и то нарочито са оним особама које имају супротна виђења од ваших. Нема разлога да се правдате и упадате беспотребно у конфликте. Лијеп дан могли бисте провести у дружењу са пријатељима. Пријала би вам кућна атмосфера. Без значајнијих упозорења за здравље.

Лав

Вјероватно ће вам бити потребна помоћ да довршите посао, посавјетујте се са неким ко има више искуства у таквим ситуацијама. Не дозволите да вам промакну ситнице у промјени понашања драге особе, реагујте на вријеме како бисте спријечили посљедице лоше донесених одлука. Могућа главобоља.

Дјевица

Водите рачуна, на пољу финансија су могуће потешкоће иако их можда не очекујете. Преиспитивање неких ваших ставова и понашања могло би данас да буде тема ваших партнерских разговора. Здравље вам је врло добро.

Вага

Поведите више рачуна о папирологији и финансијским трансакцијама, могући су проблеми и застоји. Слободне Ваге, ваш шарм и елеганција су и те како видљиви ових дана. Немате неких препрека када је успостављање нових веза у питању. Уживајте. Могућ пад енергије.

Шкорпија

Корак по корак, обавезу по обавезу скидајте са дневног реда и биће све како треба. Добро расположење вас очекује, било да су актуелне нове или старе љубавне приче. Могућа осјетљивост грла, прехлада.

Стријелац

Наставите тамо гдје сте стали, будите досљедни својим циљевима и нема разлога за бригу. Могуће је да вас данас очекују и похвале за уложени труд и напор у претходном периоду. Ако су ваши партнерски односи већ прилично затегнути, данас свакако није најповољнија клима да предузимате било какве радикалне потезе. Водите рачуна о кардиоваскуларном систему.

Јарац

Немојте се устручавати и сумњати у себе, изборите се за оно што заслужујете, неће то нико урадити умјесто вас. Слободни, и даље се потенцијалне прилике могу изненада створити у вашем пословном окружењу. Будите спремни. Здравље вам је врло добро.

Водолија

Није лош радни дан за уобичајене стандарде већине Водолија. Ипак, немојте бити престроги према себи и другима из пословног окружења. Уколико имате потешкоћа у постојећим релацијама, дефинитивно је вријеме да ставите тачку на њих и покажете већу иницијативу да све ријешите на најбољи могући начин. Могућа осјетљивост уринарног тракта.

Рибе

Не очекују вас озбиљније потешкоће у реализацији зацртаних обавеза, засад све иде својим током и моћи ћете мало да предахнете. Постоји потреба за отворенијим и конструктивнијим разговором с циљем побољшања постојећих односа. Нека иницијатива буде на вама. Здравље вам је врло добро.

