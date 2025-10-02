Logo

Од 2. октобра све се мијења: Ова 3 знака чека нагли успон и лакши живот

Извор:

Информер

02.10.2025

06:30

Коментари:

0
Од 2. октобра све се мијења: Ова 3 знака чека нагли успон и лакши живот
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

За Близанце, Ваге и Рибе ово је тренутак преокрета, отварају се изненадне прилике за боље сутра.

Послије 2. октобра 2025. три хороскопска знака осјећаће велики талас олакшања захваљујући Мјесецу у Водолији, који доноси нову осјетљивост, топлину и прилику да се проблеми сагледају из другачијег угла. Ова енергија отвара простор за промјене и наглашава интуицију, па они који је ослушну добијају шансу да живот постане једноставнији.

Близанац

Близанци ће ући у фазу свјежих идеја и инспирације. Мјесец им помаже да изађу из старих шаблона и отворе се ка новим могућностима. Од 2. октобра осјећаће налет енергије и више оптимизма, спремни да крену напред без задршке.

Вага

Ваге добијају нову равнотежу у међуљудским односима. Овај период доноси јачање повјерења, а људи у њиховом окружењу показаће више пажње и спремности да се потруде. То ће Вагама вратити вјеру у хармонију и сигурност у односима.

Рибе

Рибе улазе у вријеме нових почетака. Мјесец у Водолији доноси хармонију и знакове који потврђују да иду правим путем. Биће мотивисане да направе промјене и осјећаће као да универзум стоји иза њих.

(информер)

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Гдје почиње ФБиХ, почиње мржња према српском имену и вјери

Република Српска

Додик: Гдје почиње ФБиХ, почиње мржња према српском имену и вјери

12 ч

1
Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца

Друштво

Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца

12 ч

0
Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

Фудбал

Куп Републике Српске: Хет трик Стојана Врањеша

12 ч

0
У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година

Занимљивости

У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година

12 ч

0

Више из рубрике

У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година

Занимљивости

У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година

12 ч

0
Традиционална медицина каже: Ракија није само пиће, већ и средство за лијечење

Занимљивости

Традиционална медицина каже: Ракија није само пиће, већ и средство за лијечење

14 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Занимљивости

Ево зашто нас звук кише успављује

14 ч

0
Данас је Национални дан дјевојака

Занимљивости

Данас је Национални дан дјевојака

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

24

Савјет безбједности УН 21. октобра о Косову и Метохији

07

23

Пољопривредници из Српске одустају од кукуруза

07

20

Потрага за спомеником Павлу Ђуришићу у манастиру Ђурђеви ступови

07

19

Ковачевић: Долази још милион Додика који ће показати да ће Српска бити све јача

07

17

Влада Српске о Приједлогу закона о допуни Закона о локалној самоуправи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner