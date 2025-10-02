Од 2. октобра све се мијења: Ова 3 знака чека нагли успон и лакши живот

Извор:
02.10.2025
06:30
За Близанце, Ваге и Рибе ово је тренутак преокрета, отварају се изненадне прилике за боље сутра.
Послије 2. октобра 2025. три хороскопска знака осјећаће велики талас олакшања захваљујући Мјесецу у Водолији, који доноси нову осјетљивост, топлину и прилику да се проблеми сагледају из другачијег угла. Ова енергија отвара простор за промјене и наглашава интуицију, па они који је ослушну добијају шансу да живот постане једноставнији.
Близанци ће ући у фазу свјежих идеја и инспирације. Мјесец им помаже да изађу из старих шаблона и отворе се ка новим могућностима. Од 2. октобра осјећаће налет енергије и више оптимизма, спремни да крену напред без задршке.
Ваге добијају нову равнотежу у међуљудским односима. Овај период доноси јачање повјерења, а људи у њиховом окружењу показаће више пажње и спремности да се потруде. То ће Вагама вратити вјеру у хармонију и сигурност у односима.
Рибе улазе у вријеме нових почетака. Мјесец у Водолији доноси хармонију и знакове који потврђују да иду правим путем. Биће мотивисане да направе промјене и осјећаће као да универзум стоји иза њих.
(информер)
