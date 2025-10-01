Logo

Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца

01.10.2025

18:58

Поводом Међународног дана старих лица урађени бесплатни прегледи срца
Фото: Уступљена фотографија

У сарадњи са ЈУ Домом пензионера, у здравственој установи "Kalmedika by Healthexpress" урађено је неколико бесплатних прегледа срца припадницима старије популације, како би подсјетили колико је важно да лицима треће животне доби буде омогућено достојанствено старење и живот.

Прегледе је обавио специјалиста кардиохирургије асс др Новица Калинић.

Жеља је била и да се истакне данашњи дан, када се обиљежава Међународни дан старијих лица, чијим проглашењем је наглашено да је важно да се свим старијим лицима осигура задовољење њихових потреба и омогући учествовање у друштву и свакодневним активностима у складу са њиховим могућностима.

Важно је нагласити да је важно бринути се о старијим лицима, јер функционално способна и здрава особа старије доби је јако користан члан заједнице, те својим искуством, између осталог, помаже унапријеђење исте.

"У данашње вријеме када нам брз темпо живота онемогућава да се на адекватан начин посветимо ближњима, ми из 'Kalmedike' желимо да подсјетимо колико је битно да се бринемо о старијим члановима наше заједнице. С тим у вези, жељели смо да дамо свој скроман допринос у обиљежавању Међународног дана старијих лица", рекао је др Калинић.

"Не само ми у Дому пензионера, већ и цијела јавност Републике Српске треба да буде освијештена и да сваки дан буде посвећена старим лицима, односно особама којим ми дугујемо много тога. Наравно, постоје дјеца, постоји омладина која су наша свијетла будућност, и постоји и трећа животна доб, односно стара лица којима дугујемо много тога. Захваљујемо се ЗУ 'Kalmedika' и др Калинићу који имају разумијевања колико је битно да водимо рачуна о нашим старим лицима", рекла је Бошњак.

Бесплатни прегледи срца - Kalmedika by Health Express

Коментари (0)
