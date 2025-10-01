Ускоро уредба о начину кориштења мобилног телефона у школама

Извор:
СРНА
01.10.2025
14:14
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најавио је да ће ускоро бити припремљена уредба о начину кориштења мобилног телефона у школама.
Минић је упозорио да вршњачко насиље често није само физичко, те да се све чешће дешава путем друштвених мрежа и мобилних телефона.
- Тако да ћемо убрзо припремити уредбу о начину кориштења мобилних телефона и друих уређаја у школама, и то ће бити још један колосијек реализације кампање "Школа која чује" - рекао је Минић.
Минић је указао да се проблемом вршњачког насиља друштво мора бавити перманентно.
Он је прије почетка јавног часа за директоре основних и средњих школа у оквиру кампање "Школа која чује", рекао да се вршњачко насиље најчешће не чује и не види, те да је неопходно стећи вјештине да се оно препозна и правовремено реагује.
- Реакција мора стићи са три сегмента, из школе, породице и друштвене заједнице. Морамо радити на креирању здравог друштва, јер су то наша будућа покољења - навео је Минић.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривој Голубовић рекао је да кампања "Школа која чује" дио дугорочног пројекта "Школа без насиља" и има задатак да ојача школе, насавнике, ученике и родитеље да препознају сваки облик насиља и да их спријече.
Он је навео да ресорно министарство и надлежне институције већ спроводе низ активности како би се сваки облик насиља у школи свео на минимум, те да су већ забиљежени и резултати.
- Број нежељених случајева вршњачког насиља крајем 2024. године, када их је било 168, крајем јуна 2025. године смо свели на 63 - истакао је Голубовић.
Психолог Маја Зимоња рекла је да је слоган кампање 2Слушајте шта вам дјеца не говоре", те да се тиме жели скренути пажња на дијете које је жртва својих животних околности, а потом насилник.
- Желимо скренути пажњу родитељима, али и наставницима, да оно дијете које ћути, које трпи и које је невидљиво у учионици, треба да буде препознато као неко коме треба да се пружи адекватна помоћ - каже Зимоња.
Она је напоменула да је за дијете које је и жртва или посматрач породичног насиља, управо школа прва инстанца гдје треба да добије помоћ.
