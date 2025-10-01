Logo

Цијели свијет је гледао како се грле на концерту: Директору жена опростила прељубу?

Извор:

Курир

01.10.2025

13:57

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Tik Tok

Бивши извршни директор компаније Астрономер, Енди Бајрон, и његова супруга Меган Кериган показали су да су и даље заједно, неколико мјесеци након што је "kiss cam" скандал током концерта Колдплеја изазвао буру у јавности.

Фотографије које је Дејли Мејл објавио 30. септембра приказују пар како шета држећи се за руке и ужива у заласку сунца током пикника на плажи. Енди и Меган, који имају два сина, виђени су са бурмама док су сједили на лежаљкама, грицкали ужину и пили сокове прије него што су кренули у шетњу, преноси Трибуне.

Овај излазак представља значајан помак, с обзиром на догађаје из јула, када је Бајрон снимљен како грли бившу ХР директорку Астронома, Кристин Кабот, током "kiss cam" сегмента на концерту Колдплеја у Бостону.

Коментар Криса Мартина и посљедице

Тај тренутак је брзо постао виралан, а фронтмен Колдплеја Крис Мартин, нашалио се са бине:

"Или имају аферу, или су само веома стидљиви."

У то вријеме, и Бајрон и Кабот су били у браковима. Меган Кериган се тада повукла са друштвених мрежа и наводно је напустила породични дом у Масачусетсу, преселивши се на њихову имовину у Мејну.

Развод и оставке

У августу, Кристин Кабот је поднијела захтјев за развод од супруга Ендрјуа, који је касније изјавио да су се већ раздвајали пре инцидента на концерту. Након што је скандал постао јавна тема, и Бајрон и Кабот су дали оставке на своје руководеће позиције у компанији Астрономер.

(Курир)

