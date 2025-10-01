Путнички авион јако ниско летио изнад Лакташа: Откривен разлог

Извор:
Становници Лакташа јутрос, 1. октобра, свједоче несвакидашњим призорима, јер авион "Виз Ера" надлијеће овај град у ниском лету.
У питању је, подсјетимо, вјежба, која је већ најављена, али то сви грађани нису знали.
"Нисам имао појма о чему се ради. Свакако занимљива ситуација. Не можете да се не запитате шта је у питању", рекао је за "Независне новине" један мјештанин.
Шта је питању, открили су јуче из предузећа "Аеродроми Републике Српске". Како су навели, пилоти авио-компаније “Виз Ер” данас (сриједа) и сутра (четвртак) ће на Аеродрому Бањалука обавити редовни програм обуке.
Ријеч је о тренингу полијетања и слијетања пилота под надзором инструктора у авионима без путника, што је дио редовног програма њихове обуке ради стицања практичног искуства у реалним условима.
"'Виз Ер' је одабрао Аеродром Бањалука за ову обуку због одличне сарадње и подршке менаџмента и особља Аеродрома. Инфраструктура и оперативна флексибилност Аеродрома чине га идеалном локацијом за овакве вјежбе", наводи се у саопштењу.
"Виз Ер" је и 31. јула спроводио стандардне вјежбе обуке слијетања на Међународном аеродрому Бањалука.
