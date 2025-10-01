Logo

Путнички авион јако ниско летио изнад Лакташа: Откривен разлог

Avion
Фото: Pexels

Становници Лакташа јутрос, 1. октобра, свједоче несвакидашњим призорима, јер авион "Виз Ера" надлијеће овај град у ниском лету.

У питању је, подсјетимо, вјежба, која је већ најављена, али то сви грађани нису знали.

"Нисам имао појма о чему се ради. Свакако занимљива ситуација. Не можете да се не запитате шта је у питању", рекао је за "Независне новине" један мјештанин.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан о самиту ЕУ у Данској: Чека нас борба у кавезу

Шта је питању, открили су јуче из предузећа "Аеродроми Републике Српске". Како су навели, пилоти авио-компаније “Виз Ер” данас (сриједа) и сутра (четвртак) ће на Аеродрому Бањалука обавити редовни програм обуке.

Ријеч је о тренингу полијетања и слијетања пилота под надзором инструктора у авионима без путника, што је дио редовног програма њихове обуке ради стицања практичног искуства у реалним условима.

"'Виз Ер' је одабрао Аеродром Бањалука за ову обуку због одличне сарадње и подршке менаџмента и особља Аеродрома. Инфраструктура и оперативна флексибилност Аеродрома чине га идеалном локацијом за овакве вјежбе", наводи се у саопштењу.

ЕКО Топлана-23092025

Бања Лука

''Еко топлана'': Гријна сезона у Бањалуци почиње кад се испуне услови

"Виз Ер" је и 31. јула спроводио стандардне вјежбе обуке слијетања на Међународном аеродрому Бањалука.

