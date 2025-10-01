Лисица прошетала бх. градом и испозирала пред камером

Извор:
01.10.2025
У сарајевском насељу Алипашино Поље А фаза грађани су синоћ уочили лисицу.
Како се види на снимку објављеном на порталу "Црна хроника", лисица се прилично близу пришла особи која ју је снимала.
Али је ипак држала сигурну дистанцу.
Долазак дивљих животиња у градску средину није тако честа појава, па је овај видео привукао велику пажњу.
Многи наводе да је лисица гладна те да је у град вјероватно дошла у потрази за храном.
