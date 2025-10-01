Ханка открила стање Халида Бешлића

Извор:
Халид Бешлић тренутно је на Онкологији у Сарајеву, а његово стање је стабилно што је открила његова велика пријатељица, краљица севдаха Ханка Палдум.
Данас је на Инстаграму њихову заједничку фотографију поставила и Ханка Палдум, краљица севдаха, која је његова велика пријатељица.
Да стално мисли на њега рекла је и у једном интервјуу у којем је причала о пословним плановима, али је морала да се дотакне и Халида.
"До прије неколико дана сам стално била у контакту. У контакту сам и с његовим сином, заправо моја кћерка више је са његовим сином, ја сам са његовом менаџером слала поруке, жеље за брзо оздрављење, упућивала драгом Богу да му подари снаге, да се избори са овом једном Богом и потешком сад ситуацијом у којој је се нашао, али хоће ако Бог да", рекла је Ханка за Ин Магазин.
Подсјетимо, Шериф Коњевић се расплакао када је проговорио о супрузи Халида Бешлића, он је открио да је и Сејда јако болесна.
"Били смо заједно на мору доле, и сваки дан смо били заједно. Сад Сејда, моја душа драга... И дружили смо доле, нажалост Сејда није добро и она има здравствених проблема. Тако да смо се доље дружили и купали, нажалост они су морали да оду да обаве прегледе и сад ето шта је, ту је, да Бог помогне Халиду и Сејди", рекао је Шериф у емисији Мирзе Врањ.
