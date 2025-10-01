Logo

Ханка открила стање Халида Бешлића

Извор:

Телеграф

01.10.2025

10:34

Коментари:

0
Халид Бешлић пјевач
Фото: YouTube/Screenshot

Халид Бешлић тренутно је на Онкологији у Сарајеву, а његово стање је стабилно што је открила његова велика пријатељица, краљица севдаха Ханка Палдум.

Данас је на Инстаграму њихову заједничку фотографију поставила и Ханка Палдум, краљица севдаха, која је његова велика пријатељица.

Да стално мисли на њега рекла је и у једном интервјуу у којем је причала о пословним плановима, али је морала да се дотакне и Халида.

"До прије неколико дана сам стално била у контакту. У контакту сам и с његовим сином, заправо моја кћерка више је са његовим сином, ја сам са његовом менаџером слала поруке, жеље за брзо оздрављење, упућивала драгом Богу да му подари снаге, да се избори са овом једном Богом и потешком сад ситуацијом у којој је се нашао, али хоће ако Бог да", рекла је Ханка за Ин Магазин.

gasprom nis pumpa

Србија

Министарство финансија САД издало нову лиценцу НИС-у до 8. октобра

Подсјетимо, Шериф Коњевић се расплакао када је проговорио о супрузи Халида Бешлића, он је открио да је и Сејда јако болесна.

"Били смо заједно на мору доле, и сваки дан смо били заједно. Сад Сејда, моја душа драга... И дружили смо доле, нажалост Сејда није добро и она има здравствених проблема. Тако да смо се доље дружили и купали, нажалост они су морали да оду да обаве прегледе и сад ето шта је, ту је, да Бог помогне Халиду и Сејди", рекао је Шериф у емисији Мирзе Врањ.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

Халид Бешлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мјесечни хороскоп за октобар 2025: Један знак ће коначно пронаћи сродну душу

Занимљивости

Мјесечни хороскоп за октобар 2025: Један знак ће коначно пронаћи сродну душу

27 мин

0
Жена се пијана породила на улици

Свијет

Мртва пијана се породила насред улице и оставила бебу

28 мин

0
Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

Свијет

Затворен аеродром у Норвешкој, дронови изазвали пометњу

28 мин

0
Танг Феиђи инфлуенсер

Свијет

Инфлуенсер погинуо током лета: Све преносио у видеу уживо

29 мин

0

Више из рубрике

Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

Сцена

Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

1 ч

0
Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

Сцена

Беби Дол промијенила име: ''Желим да започнем нови живот''

1 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић се аутом закуцала у градилиште након ноћног провода

13 ч

0
"Кафана је највећи факултет" Халид о предстојећем концерту и кризи на естради

Сцена

"Кафана је највећи факултет" Халид о предстојећем концерту и кризи на естради

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

54

Изабрано ново руководство паљанског СНСД-а

10

50

Откривено шта се заиста десило у пуцњави у Београду

10

49

Виц дана: Мјесечна карта

10

47

Путин послао честитку Си Ђинпингу: "Драги пријатељу"

10

44

Да ли је чаша пива дневно корисна за здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner