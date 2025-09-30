Logo

"Кафана је највећи факултет" Халид о предстојећем концерту и кризи на естради

30.09.2025

Пјевач Халид Муслимовић ускоро ће одржати концерт у Београду, а сада је открио како теку припреме.

Будући да је посљедњи велики наступ у престоници имао прије 25 година, он се присетио тог периода.

Задњи концерт ми је био 2000. хала Хионир, било је велико невријеме, заустављен градски саобраћај ал распродали смо пола и више дворане.

Халид је истакао да му је највећи изазов био да одабере репертоар као и да му је жао што многе хитове неће отпјевати.

- Припреме су почеле, изабрали смо репертоар, и гости су отприлике одабрани. Било је тешко одабрати репертоар, али све смо увезали. Имао сам избор од око 80 пјесама и јако тешко ми је било да одаберем 40 које ће се наћи на репертоару. Није ми драго што многе хитове нећу отпјевати - рекао је пјевач, па открио зашто је толико дуго чекао на концерт.

Вјерујте да ни сам не знам шта сам чекао, Београд ми је драг, овдје сам направио највеће музичке кораке. Ритуале пред концерт немам, мој ритуал је моја публика, то ми је најважније као и да сам одморан и наспаван.

Биће ускоро објављена и његова монографија а он је то кратко прокоментарисао:

- Имао сам велику каријеру , не може стати то у једно издање, путовања дружења, тако да има много тога...они који су то прочитали кажу да је сјајно. Био сам искрен, све своје и добре и лоше ствари у животу скупио сам у тој књизи - каже Халид па додаје:

- Позван сам да то представим на београдском сајму књига, то ће бити 29. октобра, позивам вас све.

Многи пјевачи се жале на кризу као и на слаб одабир пјесама, а ево шта фолкер каже на ту тему.

Имам среће да сам себи пишем доста пјесама, а и другима пишем. Посљедња пјесма "Дуњо моја са ормана" се слуша и тражи се свуда. Имам доста хитова, стварно - рекао је искрено и додао да је током вишедеценијске каријере много тога научио.

- Живот је највећи факултет, време је највећи учитељ. Кафана и улица су највећи факултети и стварно ме је време доста тога научило.

Подсјетимо, пјевач је прије неколико дана говорио о здравственом стању колеге Халида Бешлића.

- Прије пар дана смо се чули преко вокапа, гледали смо један другога. Ја сам одмах кренуо на шалу, а он то одмах прихвати. Рекао сам: "Срећа што није имао хирушке захвате, све би попуцало". Био је расположен, јак је, има вољу, има жељу и ја мислим да ће побједити - рекао је он тада.

(телеграф)

