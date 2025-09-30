Џиу-џицу репрезентација Републике Српске бриљирала у Атини

Извор:
30.09.2025
На недавно одржаном Балканском првенству у Атини, џиу џицу репрезентација Републике Српске освојила је укупно 32 медаље, од тога чак 10 златних.
Најсјајније одличје и посебно задовољство донио је Филип Маринковић, који је по први пут у каријери постао Балкански првак.
''Балканско првенство била је само уврертира за Европско првенство које ће се одржати ове седмице у Белгији. На крилима одличних резултата из Грчке, репрезентативци Републике Српске вјерују да могу поновити успјех и на још јачој сцени'', рекао је Маринковић.
Да су такмичари на добром путу, увјерен је и предсједник џиу џицу савеза Републике Српске, Небојша Бабић, који истиче да су Балканско и Европско првенство одлична прилика да такмичари виде на ком су нивоу пред највећи изазов сезоне, Свјетско првенство које је већ на прагу.
Свјетско првенство биће одржано средином новембра на Тајланду.
