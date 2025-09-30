Logo

Џиу-џицу репрезентација Републике Српске бриљирала у Атини

30.09.2025

20:10

На недавно одржаном Балканском првенству у Атини, џиу џицу репрезентација Републике Српске освојила је укупно 32 медаље, од тога чак 10 златних.

Најсјајније одличје и посебно задовољство донио је Филип Маринковић, који је по први пут у каријери постао Балкански првак.

''Балканско првенство била је само уврертира за Европско првенство које ће се одржати ове седмице у Белгији. На крилима одличних резултата из Грчке, репрезентативци Републике Српске вјерују да могу поновити успјех и на још јачој сцени'', рекао је Маринковић.

Лига младих шампиона

Фудбал

Дјечији осмијеси и граја на окупљању репрезентације Лиге младих шампиона

Да су такмичари на добром путу, увјерен је и предсједник џиу џицу савеза Републике Српске, Небојша Бабић, који истиче да су Балканско и Европско првенство одлична прилика да такмичари виде на ком су нивоу пред највећи изазов сезоне, Свјетско првенство које је већ на прагу.

Свјетско првенство биће одржано средином новембра на Тајланду.

džiu-džicu

Atina

