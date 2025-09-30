Logo

КМФ Метохија кренуо са припремама

30.09.2025

08:08

КМФ Метохија кренуо са припремама
Фото: Sportdc.net

КМФ Метохија из Гацка кренуо је са припремама за сезону 2025/26 , стручни штаб је извршио прозивку и одржао први тренинг у Спортској дворани у Гацку коме присуствовало 20 играча .

"Циљ у наредној сезони је да се задржи мјесто у самом врху друге лиге, а ако се укаже прилика за нешто више сигурно ћемо је искористити.

У наредним периоду одиграћемо и више припремних утакмица , а сезону отварамо куп утакмицом крајем октобра , а првенство у другој лиги РС почиње 01.11.2025.

Задржали смо све играче из претходне сезоне, ангажовали смо и звучна појачања , ако се продужи прелазни рок планирамо довести још једног играча .

Све нам то намеће као обавезу да играмо запажену улогу у другој лиги РС и наредне сезоне", јасни су са циљевима у овом клубу, пише Sportdc.net.

