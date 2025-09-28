Одржана комеморација легендарном Драгану Батару

Извор:
Пут небеског ринга отишао је још један великан бањалучког бокса. Драган Батар заувијек ће остати упамћен у граду на Врбасу по немјерљивом доприносу “племенитој вјештини”.
Свој живот посветио је боксу и Славији, дало се чути на комеморацији која је одржана у Народном позоришту Републике Српске.
Бираним ријечима од Драгана Батара опростио се и Дарко Пашагић. Дугогодишњи новинар Гласа Српске каже да дјела почасног предсједника Славије никада неће изблиједити.
Сјећање на Драган Батара сачуваће и Боксерски савез Републике Српске.
Драган Батар, један од оснивача бањалучке Славије, преминуо је у 86. години живота, а сахрањен је на породичном гробљу у Стратинској надомак Бањалуке.
Опширније у видео прилогу....
