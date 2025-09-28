Logo

Одржана комеморација легендарном Драгану Батару

Извор:

АТВ

28.09.2025

20:08

Одржана комеморација легендарном Драгану Батару
Фото: АТВ

Пут небеског ринга отишао је још један великан бањалучког бокса. Драган Батар заувијек ће остати упамћен у граду на Врбасу по немјерљивом доприносу “племенитој вјештини”.

Свој живот посветио је боксу и Славији, дало се чути на комеморацији која је одржана у Народном позоришту Републике Српске.

Бираним ријечима од Драгана Батара опростио се и Дарко Пашагић. Дугогодишњи новинар Гласа Српске каже да дјела почасног предсједника Славије никада неће изблиједити.

Сјећање на Драган Батара сачуваће и Боксерски савез Републике Српске.

Драган Батар, један од оснивача бањалучке Славије, преминуо је у 86. години живота, а сахрањен је на породичном гробљу у Стратинској надомак Бањалуке.

Опширније у видео прилогу....

Dragan Batar

