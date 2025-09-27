Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

Извор:
Телеграф
27.09.2025
15:11
Коментари:0
Српски репрезентативац Габор Хорват постао је свјетски шампион у шах-боксу у категорији до 57 килограма.
Хорват је у финалу побједио Американца Едварда Грина, а Србија је тако добила првог шампиона свијета у шах-боску.
Србију на овом шампионату поред Хорвата представља и Миљан Савић који ће се полуфиналу борити са Естонцем Кирилом Чувакиним.
Ауто-мото
Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара
Иначе, Свјетско првенство у шах-боксу одржава се у спортској хали “Лагатор” у Лозници, улази у финалну фазу такмичења и трајаће до 29. септембра. Од 23. септембра такмичари из 25 земља свијета учествују у хирбридном спорту који чини фузија шаха и бокса у организацији Боксерског и Шаховског савеза Србије.
Максимална дужина меча је 11 рунди, шест шаховских и пет боксерских у рингу. Крај меча је када супарник буде матиран или му падне заставица, послије пораза у рингу или предајом меча. Ако се шаховска партија заврши ремијем, побједник је онај који је бољи у рингу. Ако је и боксерски дио завршен нерешено, победник је онај који има мањи број опомена.
(телеграф)
Остали спортови
20 ч0
Остали спортови
23 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
34
15
29
15
22
15
20
15
13
Тренутно на програму