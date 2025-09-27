Logo

Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту

Телеграф

27.09.2025

15:11

Србин постао шампион свијета у јако чудном спорту
Фото: pexels/ Ruha Zaitoun

Српски репрезентативац Габор Хорват постао је свјетски шампион у шах-боксу у категорији до 57 килограма.

Хорват је у финалу побједио Американца Едварда Грина, а Србија је тако добила првог шампиона свијета у шах-боску.

Србију на овом шампионату поред Хорвата представља и Миљан Савић који ће се полуфиналу борити са Естонцем Кирилом Чувакиним.

Ауто-мото

Форд опозвао више од 115.000 возилa опасног квара

Иначе, Свјетско првенство у шах-боксу одржава се у спортској хали “Лагатор” у Лозници, улази у финалну фазу такмичења и трајаће до 29. септембра. Од 23. септембра такмичари из 25 земља свијета учествују у хирбридном спорту који чини фузија шаха и бокса у организацији Боксерског и Шаховског савеза Србије.

Максимална дужина меча је 11 рунди, шест шаховских и пет боксерских у рингу. Крај меча је када супарник буде матиран или му падне заставица, послије пораза у рингу или предајом меча. Ако се шаховска партија заврши ремијем, побједник је онај који је бољи у рингу. Ако је и боксерски дио завршен нерешено, победник је онај који има мањи број опомена.

(телеграф)

šah

бокс

Srbija

