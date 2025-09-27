Logo

Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема

СРНА

27.09.2025

15:03

Мазалица: Црнадак бранилац истрошених тема
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да ако неко у ФБиХ жели да се члан Предсједништва БиХ бира у Парламентарној скупштини, то је њихова ствар, али не став у Републици Српској, тако да је беспредметно жељети, ако не можеш и добити.

Реагујући на поновно потезање те теме, Мазалица је рекао за Срну да је Република Српска имала рјешење, али у ФБиХ то нису могли ријешити и онда је ствар пропала, и опет не због Српске.

"Ту је тражено да се избрише етничка одредница, а не да се бира у Парламентарној скупштини БиХ", рекао је Мазалица.

Што се тиче коментара Игора Црнатка о тој теми, Мазалица је констатовао да он настоји да се позиционира као неки нови бранилац већ истрошене теме, коју је Република Српска још давно одбранила јасним ставом СНСД-а у којем Црнадак није ни учествовао, јер је његов ПДП бјежао из Народне скупштине Републике Српске кад год се разматрала нека важна тема за Српску.

