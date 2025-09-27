Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

Извор:
Министар спољних и европских послова Хрватске Гордан Грлић Радман поручио је да је својим "наступом" пред Уједињеним нацијама члан Предсједништва Босне и Херцеговине Жељко Комшић "тешко уназадио односе Хрвата и Бошњака“ у ФБиХ.
"Одбацујемо алузије нелегитимног члана Предсједништва БиХ Жељка Комшића, који је тешко уназадио односе између Хрвата и Бошњака у ФБиХ. Он и даље наставља с активностима које урушавају стабилност и просперитет Босне и Херцеговине те саботирају њен европски и еуроатлантски пут“, поручио је Грлић Радман путем друштвене мреже ИКС.
Изјава хрватског министра услиједила је након Комшићевог говора на Генералној скупштини Уједињених нација, у којем је, између осталог, критиковао међународну заједницу због, како је навео, "ембарга на демократију" у БиХ, те се осврнуо на поништену пресуду у предмету "Ковачевић" пред Европским судом за људска права.
Комшић је у свом говору казао да је "једна од земаља дала финансијску донацију Европском суду за људска права и појавила се касније, у том истом предмету као заинтересована страна, што је израз класичне политичке корупције”.
Раније у петак Комшићеву изјаву коментарисао је и хрватски премијер Андреј Пленковић, који је одбацио његове тврдње, назвавши их "беспризорним алузијама“.
Тренутно на програму