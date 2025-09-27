Logo

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

Извор:

АТВ

27.09.2025

12:33

Коментари:

0
Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

Министар спољних и европских послова Хрватске Гордан Грлић Радман поручио је да је својим "наступом" пред Уједињеним нацијама члан Предсједништва Босне и Херцеговине Жељко Комшић "тешко уназадио односе Хрвата и Бошњака“ у ФБиХ.

"Одбацујемо алузије нелегитимног члана Предсједништва БиХ Жељка Комшића, који је тешко уназадио односе између Хрвата и Бошњака у ФБиХ. Он и даље наставља с активностима које урушавају стабилност и просперитет Босне и Херцеговине те саботирају њен европски и еуроатлантски пут“, поручио је Грлић Радман путем друштвене мреже ИКС.

Изјава хрватског министра услиједила је након Комшићевог говора на Генералној скупштини Уједињених нација, у којем је, између осталог, критиковао међународну заједницу због, како је навео, "ембарга на демократију" у БиХ, те се осврнуо на поништену пресуду у предмету "Ковачевић" пред Европским судом за људска права.

Комшић је у свом говору казао да је "једна од земаља дала финансијску донацију Европском суду за људска права и појавила се касније, у том истом предмету као заинтересована страна, што је израз класичне политичке корупције”.

Раније у петак Комшићеву изјаву коментарисао је и хрватски премијер Андреј Пленковић, који је одбацио његове тврдње, назвавши их "беспризорним алузијама“.

Подијели:

Тагови:

Жељко Комшић

Gordan Grlić Radman

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Srbija

Хроника

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

18 мин

0
Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

Хроника

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

19 мин

0
Ђуро Мацут у посјети УКЦ-у Републике Српске

Република Српска

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

27 мин

0
За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Занимљивости

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

29 мин

0

Више из рубрике

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

БиХ

Цвијановић: Лагумџија је одметник од Устава, он не представља БиХ

14 ч

1
Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

БиХ

Цифре огромне: Хелез на алкохол немилице трошио државне паре

19 ч

1
Рудари почињу штрајк глађу због неисплаћених плата

БиХ

Рудари почињу штрајк глађу због неисплаћених плата

1 д

0
Кошарац: Странке тројке неодговорношћу блокирају чланство БиХ у СТО

БиХ

Кошарац: Странке тројке неодговорношћу блокирају чланство БиХ у СТО

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner