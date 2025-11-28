Трамп: Донио сам одлуку

28.11.2025
07:43
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да се САД припремају за нову фазу операција против наводних мрежа за кријумчарење дроге у Венецуели, потврђујући да ће напади на копну почети "веома брзо".
Током разговора са припадницима оружаних снага поводом Дана захвалности, Трамп је јасно ставио до знања да је донио одлуку о даљим корацима.
"Посљедњих недјеља радили сте на одвраћању венецуеланских трговаца дрогом, којих има много. Наравно, више их готово и нема да долазе морским путем. Вјероватно сте примијетили да људи више не желе испоручивати морским путем, а ми ћемо их почети заустављати и копненим путем. Копно је лакше — и то ће почети веома брзо", рекао је Трамп војницима, преноси CNN
Трамп је затим послао упозорење властима у Каракасу:
"Упозоравамо их: Престаните слати отров у нашу земљу".
Најновије
Најчитаније
16
06
15
58
15
43
15
42
15
31
Тренутно на програму