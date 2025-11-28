Logo
Large banner

Трамп: Донио сам одлуку

28.11.2025

07:43

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп поручио је да се САД припремају за нову фазу операција против наводних мрежа за кријумчарење дроге у Венецуели, потврђујући да ће напади на копну почети "веома брзо".

Током разговора са припадницима оружаних снага поводом Дана захвалности, Трамп је јасно ставио до знања да је донио одлуку о даљим корацима.

"Посљедњих нед‌јеља радили сте на одвраћању венецуеланских трговаца дрогом, којих има много. Наравно, више их готово и нема да долазе морским путем. Вјероватно сте примијетили да људи више не желе испоручивати морским путем, а ми ћемо их почети заустављати и копненим путем. Копно је лакше — и то ће почети веома брзо", рекао је Трамп војницима, преноси CNN

Трамп је затим послао упозорење властима у Каракасу:

"Упозоравамо их: Престаните слати отров у нашу земљу".

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

Свијет

Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

8 ч

0
Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

Свијет

Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

8 ч

0
Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

Свијет

Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

9 ч

0
Расте број жртава катастрофалног пожара: Станари остали без свега

Свијет

Расте број жртава катастрофалног пожара: Станари остали без свега

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Бизнис клуб: 100 дана Владе Републике Српске

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner