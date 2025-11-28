Logo
Large banner

Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

Извор:

Танјуг

28.11.2025

07:28

Коментари:

0
Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто
Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Лувр ће од почетка наредне године повећати цијене улазница за већину посјетилаца изван Европске уније за 45 одсто, одлучио је управни одбор музеја.

Туристи из САД, Велике Британије, Кине и других земаља мораће да плате 32 евра за улаз, а повећање би требало да обезбиједи милионе евра за планиране реконструкције, пише Би-Би-Си.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 28. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

То је одлучено након пљачке из октобра, када је четворочлана група украла накит вредан 102 милиона долара. Ревизија спроведена након инцидента указала је на застарјеле безбједносне системе и инфраструктурне проблеме.

Од 14. јануара посјетиоци из земаља ван Европског економског простора плаћаће додатних 10 евра за улазак у музеј, који је прошле године примио скоро девет милиона људи, већином страних туриста. Више од 10 одсто посјетилаца долази из САД, а око шест одсто из Кине.

Музеј се годинама суочава са критикама због превелике гужве, дугих редова и ограниченог капацитета. Француски предсједник Емануел Макрон и управа музеја у јануару су најавили мјере за унапређење искуства посјетилаца, укључујући план да се слика Леонарда да Винчија, "Мона Лиза", премјести у нови простор како би се смањила пренатрпаност.

beba

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

Лувр планира и широку обнову других дијелова музеја, као и додавање нових садржаја попут тоалета и ресторана, што ће коштати стотине милиона евра. Раније овог мјесеца затворена је галерија грчке керамике због структурних проблема.

Истрага поводом пљачке показала је да је музеј посљедњих година више улагао у куповину умјетничких дјела него у одржавање и рестаурацију.

Подијели:

Таг:

Luvr

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

НАСА ровер детектовао "мини-муње" на површини Марса

Наука и технологија

НАСА ровер детектовао "мини-муње" на површини Марса

8 ч

0
Запаљен службени ауто града Мостара

Хроника

Двије особе учествовале у паљењу аутомобила Мариа Кордића

8 ч

1
Расте број жртава катастрофалног пожара: Станари остали без свега

Свијет

Расте број жртава катастрофалног пожара: Станари остали без свега

8 ч

0
Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

Свијет

Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

8 ч

0

Више из рубрике

Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

Свијет

Паника у Грчкој: Олуја Адел погодила Атику

8 ч

0
Расте број жртава катастрофалног пожара: Станари остали без свега

Свијет

Расте број жртава катастрофалног пожара: Станари остали без свега

8 ч

0
Национална гарда

Свијет

Преминула припадница Националне гарде рањена близу Бијеле куће

9 ч

0
Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом

Свијет

Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner