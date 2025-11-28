Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

Извор:
Лувр ће од почетка наредне године повећати цијене улазница за већину посјетилаца изван Европске уније за 45 одсто, одлучио је управни одбор музеја.
Туристи из САД, Велике Британије, Кине и других земаља мораће да плате 32 евра за улаз, а повећање би требало да обезбиједи милионе евра за планиране реконструкције, пише Би-Би-Си.
То је одлучено након пљачке из октобра, када је четворочлана група украла накит вредан 102 милиона долара. Ревизија спроведена након инцидента указала је на застарјеле безбједносне системе и инфраструктурне проблеме.
Од 14. јануара посјетиоци из земаља ван Европског економског простора плаћаће додатних 10 евра за улазак у музеј, који је прошле године примио скоро девет милиона људи, већином страних туриста. Више од 10 одсто посјетилаца долази из САД, а око шест одсто из Кине.
Музеј се годинама суочава са критикама због превелике гужве, дугих редова и ограниченог капацитета. Француски предсједник Емануел Макрон и управа музеја у јануару су најавили мјере за унапређење искуства посјетилаца, укључујући план да се слика Леонарда да Винчија, "Мона Лиза", премјести у нови простор како би се смањила пренатрпаност.
Лувр планира и широку обнову других дијелова музеја, као и додавање нових садржаја попут тоалета и ресторана, што ће коштати стотине милиона евра. Раније овог мјесеца затворена је галерија грчке керамике због структурних проблема.
Истрага поводом пљачке показала је да је музеј посљедњих година више улагао у куповину умјетничких дјела него у одржавање и рестаурацију.
