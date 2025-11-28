Двије особе учествовале у паљењу аутомобила Мариа Кордића

Извор:
Аваз
28.11.2025
07:18
Коментари:1
Полицијски службеници изузели су снимке надзорних камера након што је у ноћи с уторка на сриједу запаљено службено возило које користи градоначелник Мостара Марио Кордић. На снимцима су уочени починиоци, а ријеч је о двије особе.
Прва особа, мало послије три сата ујутро, прошла је поред возила и кратко извиђала терен, док је друга особа потом подметнула пожар на возилу. Убрзо су се удаљили с мјеста догађаја.
Кордић је ујутро на свом Фејсбук профилу објавио да је инцидент пријављен полицији која проводи све потребне мјере.
- Жао ми је што смо дошли у ситуацију да због обављања дужности морамо тражити полицијску заштиту, али нас то неће зауставити. Настављамо радити предано, одговорно и искључиво у интересу Мостара - написао је Кордић.
Комшије тврде да је Кордић по сазнању о пожару истрчао како би спасио ствари из аутомобила. Том приликом је повриједио руку, а касније му је пружена љекарска помоћ и зашивен прст.
