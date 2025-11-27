Познат узрок смрти бебе која је преминула на путу од Коњица до Мостара

Извор:
Аваз
27.11.2025
18:47
Коментари:0
Више од два мјесеца колико је прошло од смрти 11-мјесечног дјечачића из Коњица који је подлегао на путу од болнице у Коњицу до Мостара, а након чега су узети и одређени узорци који су послати на анализу, у Тужилаштво Херцеговачко-неретванског кантона је стигао налаз и мишљење вјештака.
- Утврђено је да је смрт бебе наступила усљед компликација Мекеловог дивертикула (упала/дивертицулитис са руптуром) праћених шоком и метаболичким поремећајима, што се одразило повишеном уреом и глукозом у крви.
По налогу тужилаца затражена је и прибављена сва потребна документација од институција и установа које су учествовале у поступку лијечења и превоза једанаестомјесечне бебе из Коњица до Мостара - потврдила је за "Аваз" Ана Рајич, портпаролка Кантоналног тужилаштва у Мостару.
Комплетна прибављена документација са цијелим списом предмета, нагласила је, достављена је на вјештачење вјештаку специјалисти судске медицине.
- По добијању налаза и мишљења, односно наведеног вјештачења поступајући тужилац ће анализирати све прикупљене доказе и потом донијети тужитељску одлуку - додала је Рајич.
Дијете је преминуло 7.септембра на путу према Свеучилишној клиничкој болници (СКБ) Мостар у коју су његови родитељи упућени без санитетског возила из Опште болнице Коњиц.
Дијете је у коњичку болницу доведено у изразито тешком стању, а дежурној младој докторици је педијатар који је био приправан и с којим је она телефонски комуницирала, након што није могао доћи у болницу, дао упуту да се транспорт обави приватним возилом.
У путу је родитеље преузела екипа Хитне помоћи Дома здравља "Стари град" Мостар, чија екипа по пријему није уочила виталне знакове живота .
- Одмах су започете мјере оживљавања које су континуирано провођене током транспорта до ЦУМ-а Свеучилишне клиничке болнице Мостар.
Нажалост, упркос брзој реакцији наше екипе и непрекидним мјерама кардиопулмоналне реанимације током цијелог пута, беба није показивала знакове живота. У таквом стању је предата дежурном особљу ЦУМ-а СКБ Мостар, гдје су мјере оживљавања настављене - саопћили су тада из Хитне помоћи.
Нажалост, тај поступак је безуспјешно настављен и у СКБ Мостар.
(Аваз)
