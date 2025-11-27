Logo
Large banner

Познат узрок смрти бебе која је преминула на путу од Коњица до Мостара

Извор:

Аваз

27.11.2025

18:47

Коментари:

0
Познат узрок смрти бебе која је преминула на путу од Коњица до Мостара
Фото: АТВ

Више од два мјесеца колико је прошло од смрти 11-мјесечног д‌јечачића из Коњица који је подлегао на путу од болнице у Коњицу до Мостара, а након чега су узети и одређени узорци који су послати на анализу, у Тужилаштво Херцеговачко-неретванског кантона је стигао налаз и мишљење вјештака.

- Утврђено је да је смрт бебе наступила усљед компликација Мекеловог дивертикула (упала/дивертицулитис са руптуром) праћених шоком и метаболичким поремећајима, што се одразило повишеном уреом и глукозом у крви.

По налогу тужилаца затражена је и прибављена сва потребна документација од институција и установа које су учествовале у поступку лијечења и превоза једанаестомјесечне бебе из Коњица до Мостара - потврдила је за "Аваз" Ана Рајич, портпаролка Кантоналног тужилаштва у Мостару.

дочек обрадовића

Кошарка

Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

Комплетна прибављена документација са цијелим списом предмета, нагласила је, достављена је на вјештачење вјештаку специјалисти судске медицине.

- По добијању налаза и мишљења, односно наведеног вјештачења поступајући тужилац ће анализирати све прикупљене доказе и потом донијети тужитељску одлуку - додала је Рајич.

Дијете је преминуло 7.септембра на путу према Свеучилишној клиничкој болници (СКБ) Мостар у коју су његови родитељи упућени без санитетског возила из Опште болнице Коњиц.

илу-храна-28092025

Савјети

Ове 4 намринице које послије 50. године треба избацити из исхране

Дијете је у коњичку болницу доведено у изразито тешком стању, а дежурној младој докторици је педијатар који је био приправан и с којим је она телефонски комуницирала, након што није могао доћи у болницу, дао упуту да се транспорт обави приватним возилом.

У путу је родитеље преузела екипа Хитне помоћи Дома здравља "Стари град" Мостар, чија екипа по пријему није уочила виталне знакове живота .

- Одмах су започете мјере оживљавања које су континуирано провођене током транспорта до ЦУМ-а Свеучилишне клиничке болнице Мостар.

Нажалост, упркос брзој реакцији наше екипе и непрекидним мјерама кардиопулмоналне реанимације током цијелог пута, беба није показивала знакове живота. У таквом стању је предата дежурном особљу ЦУМ-а СКБ Мостар, гд‌је су мјере оживљавања настављене - саопћили су тада из Хитне помоћи.

Нажалост, тај поступак је безуспјешно настављен и у СКБ Мостар.

(Аваз)

Подијели:

Тагови:

bebe

Мостар

Konjic

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Денис и Елма Дурановић, родитељи једанаестомјесечне бебе из Коњица

Хроника

Потресна исповијест родитеља преминуле бебе из Коњица: Дјеца питају гдје им је брат

2 мј

0
Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

Хроника

Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

2 мј

0
Мајка преминулог дјечака из Коњица оптужује докторку: ''Зашто дијете није превезено санитетом до Мостара?''

Хроника

Мајка преминулог дјечака из Коњица оптужује докторку: ''Зашто дијете није превезено санитетом до Мостара?''

2 мј

0
Трагедија у БиХ: Огласила се докторица која је примила преминулу бебу

Хроника

Трагедија у БиХ: Огласила се докторица која је примила преминулу бебу

2 мј

1

Више из рубрике

Ухапшен осумњичени за рањавање у Сарајеву

Хроника

Ухапшен осумњичени за рањавање у Сарајеву

21 ч

0
Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

Хроника

Тужилаштво тражи доживотне казне за убиство Раденка Башића

23 ч

0
Туча возача у Новом Саду

Хроника

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

1 д

0
Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

Хроника

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner