Ове 4 намринице које послије 50. године треба избацити из исхране

Извор:

Информер

27.11.2025

17:29

Ове 4 намринице које послије 50. године треба избацити из исхране
Фото: pexels/Valeria Boltneva

Након 50. године, тијело захтјева нова правила, а избацивање прерађене хране, вишка шећера и соли из менија је кључно.

Након 50. године, тијело пролази кроз значајне промене - метаболизам успорава, мишићна маса опада, а ризик од хроничних болести попут дијабетеса, хипертензије и кардиоваскуларних проблема расте.

Храна која је у тридесетим била безопасна, сада може постати терет.

Стручњаци за исхрану и геронтологију наглашавају да није поента у држању строгих дијета, већ у паметном избору. Ево које четири категорије хране, према препорукама водећих здравствених институција, треба свести на минимум или потпуно избацити из исхране.

1. Прерађене масти

Највећа опасност вреба у мастима које изазивају упале и подижу лош холестерол (ЛДЛ).

Пржена храна: Кромпирићи, похована јела и дубоко пржени залогаји су бомбе засићених и транс масти. Њихова редовна конзумација подиже ризик од срчаних болести, можданог удара и запаљенских процеса који утичу на зглобове.

Маргарин, пецива и готови колачи: Често садрже индустријски произведене транс масти које су изузетно штетне за здравље крвних судова.

Савјет: Замијените пржење печењем, кувањем или гриловањем. Користите здрава уља, попут маслиновог или уља од уљане репице, умјесто путера и масти.

2. Скривени натријум

Највећи унос соли (натријума) не долази из сланика на столу, већ из прерађене хране. За особе старије од 50 година препоручује се ограничење на 2.300 милиграма натријума дневно (око једне чајне кашичице соли).

Ултра-прерађена храна: Конзервиране супе, готова јела, сухомеснати производи (сланина, виршле, кобасице) и слане грицкалице. Ови производи су препуни натријума, чиме директно повећавају крвни притисак.

Зашто избјегавати? Хипертензија (висок притисак) у средњој доби је снажно повезана са каснијим когнитивним падом и повећаним ризиком од деменције.

3. Рафинисани шећери и заслађени напици

Шећер је један од највећих "нутритивних загађивача" јер даје калорије без нутритивне вриједности, оптерећујући панкреас и јетру.

Газирани и заслађени сокови

Главни су извор додатог шећера. Њихово редовно конзумирање не само да повећава ризик од дијабетеса типа 2 и срчаних обољења, већ су истраживања пронашла везу и са бржим когнитивним старењем.

Житарице за доручак, слатки јогурти и бијели тост

Многи популарни доручци су "шећерне бомбе" које изазивају нагле скокове, а затим падове шећера у крви, што доводи до умора и жеље за новом дозом слатког.

4. Бијели хлеб и рафинисани угљени хидрати

Рафинисани угљени хидрати су лишени већине влакана и нутријената.

Бијели хлеб и пецива: Направљени од бијелог брашна, имају висок гликемијски индекс. Изазивају брз скок шећера у крви, слично шећеру, и не доприносе осјећају ситости.

Важност влакана: Старењем, варење се успорава. Конзумирање хране сиромашне влакнима (као што су бијели хљеб и бијели пиринач) повећава ризик од затвора, што је чест проблем након 50. године.

(информер)

