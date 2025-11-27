Путин проговорио о Лаврову

Извор:
Курир
27.11.2025
18:30
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин одбацио је као бесмислице гласине да је руски министар спољних послова Сергеј Лавров "пао у немилост".
"То је бесмислица, он није пао у немилост. Он има свој распоред рада, јављао ми се, рекао ми шта ће радити и у које вријеме ће то радити", додао је Путин.
Кремљ је и пре неколико дана одбацио спекулације да је Лавров пао у немилост Путина пошто су напори да се организује самит између руског предсједника и Доналда Трампа замрзнути прошлог мјесеца.
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму