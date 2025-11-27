Logo
Путин проговорио о Лаврову

Извор:

Курир

27.11.2025

18:30

Коментари:

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Предсједник Русије Владимир Путин одбацио је као бесмислице гласине да је руски министар спољних послова Сергеј Лавров "пао у немилост".

"То је бесмислица, он није пао у немилост. Он има свој распоред рада, јављао ми се, рекао ми шта ће радити и у које вријеме ће то радити", додао је Путин.

Кремљ је и пре неколико дана одбацио спекулације да је Лавров пао у немилост Путина пошто су напори да се организује самит између руског предсједника и Доналда Трампа замрзнути прошлог мјесеца.

Тагови:

Сергеј Лавров

Владимир Путин

Коментари (0)
