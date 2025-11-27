Logo
Путин: Орбан увијек добродошао у Москву

Извор:

СРНА

27.11.2025

16:20

Коментари:

0
Путин: Орбан увијек добродошао у Москву
Фото: Таnjug

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је мађарски премијер Виктор Орбан увијек добродошао у Москву. Путин је истакао да мађарски премијер види реалност на терену и на основу ње формулише свој став, који је, како је оцијенио, објективан.

"Знамо његов став и, по мом мишљењу, он је сасвим објективан", рекао је Путин новинарима.

Он је навео да постоје контакти са Мађарском у вези са могућим састанком са Орбаном.

"Ако сматра да је могуће да прихвати позив да дође у Москву, Орбан је увијек добродошао", поручио је Путин.

