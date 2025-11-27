Logo
Large banner

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Извор:

Агенције

27.11.2025

14:54

Коментари:

0
Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих
Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Број жртава у пожару у Хонгконгу порастао је на 65, повријеђених на 70, а више од 300 људи води се као нестало саопштиле су данас локалне власти.

У саопштењу се наводи да је у припреми и званичан захтјев Пекингу за помоћ и асистенцију као и да је обезбеђен привремени смјештај за преживјеле уз новчану надокнаду.

Биће спроведене "свеобухватна истрага"

Генерални секретар администрације Ерик Чан изјавио је да ће бити спроведена "свеобухватна истрага", укључујући кривичну истрагу полиције, као и испитивање локалног Министарства за становање о томе да ли је заштитни материјал на спољним зидовима зграде испуњавао противпожарне стандарде, преноси BBC.

- Циљ је да се у потпуности утврди узрок пожара и одговорни позову на одговорност - рекао је Чан, уз напомену да ће резултати бити објављивани фазно.

Он је додао да локалне власти разматрају ревизију употребе бамбусне скеле и њену евентуалну замјену металним конструкцијама.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Морамо бити спремни

Најавио је и одржавање комеморативног догађаја, о чијим ће детаљима јавност бити обавијештена.

Према његовим ријечима, у Хонгконг су већ стигли поједини званичници из Пекинга како би помогли у спасилачким активностима, међу њима и двојица замјеника директора пекиншке Канцеларије за Хонгконг и Макао.

Пожар углавном под контролом

Шеф хонгконшке администрације Џон Ли саопштио да је пожар у свих седам зграда комплекса Ванг Фук Корт "углавном под контролом", али да спасилачке екипе и даље раде на терену.

Истовремено, портпарол кинеског Министарства одбране саопштио је да ће гарнизон кинеске војске у Хонгконгу "штитити град и поступати по наређењима".

Власти Хонконга најавиле су и обезбјеђивање око 1.800 стамбених јединица за расељене становнике, као и једнократну новчану помоћ од 10.000 хонгконшких долара по домаћинству (око хиљаду евра).

Администрација Хонконга је отказала или одложила предстојеће манифестације, а у припреми је и званичан захтјев Пекингу за техничку помоћ, укључујући дронове за процјену оштећења и додатне медицинске залихе.

зукан хелез zukan helez

БиХ

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

Обустављена су сва преостала званична предизборна догађања уочи избора заказаних за 7. децембар, док одлука о евентуалном одлагању још није донијета.

Шта је показала прелиминарна истрага

Прелиминарна истрага открила је лако запаљиви стиропор који је прекривао прозоре лифтова, што је убрзало ширење пожара.

Три особе, укључујући два директора и консултанта извођача радова, ухапшени су због убиства из нехата, због коришћења материјала који нису у складу са прописима.

Предсједник Кине Си Ђинпинг изразио је саучешће и позвао на свеобухватне напоре да се жртве и губици смање.

Пожар је први пут пријављен у сриједу у 14.51 и убрзо је прерастао у пожар високог нивоа, захвативши седам од осам блокова насеља Таи По.

Независна комисија за борбу против корупције формирала је радну групу за истрагу потенцијалне корупције у вези са радовима на реновирању насеља.

Подијели:

Тагови:

пожар

Hongkong

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Путин: Морамо бити спремни

Свијет

Путин: Морамо бити спремни

1 д

0
Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

Свијет

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

1 д

0
Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

Свијет

Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

1 д

0
Апартман хотел соба просторија

Свијет

Павле пронађен мртав у мотелу, породица моли за помоћ

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner