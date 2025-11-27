Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Извор:
Број жртава у пожару у Хонгконгу порастао је на 65, повријеђених на 70, а више од 300 људи води се као нестало саопштиле су данас локалне власти.
У саопштењу се наводи да је у припреми и званичан захтјев Пекингу за помоћ и асистенцију као и да је обезбеђен привремени смјештај за преживјеле уз новчану надокнаду.
Генерални секретар администрације Ерик Чан изјавио је да ће бити спроведена "свеобухватна истрага", укључујући кривичну истрагу полиције, као и испитивање локалног Министарства за становање о томе да ли је заштитни материјал на спољним зидовима зграде испуњавао противпожарне стандарде, преноси BBC.
- Циљ је да се у потпуности утврди узрок пожара и одговорни позову на одговорност - рекао је Чан, уз напомену да ће резултати бити објављивани фазно.
Он је додао да локалне власти разматрају ревизију употребе бамбусне скеле и њену евентуалну замјену металним конструкцијама.
Најавио је и одржавање комеморативног догађаја, о чијим ће детаљима јавност бити обавијештена.
Према његовим ријечима, у Хонгконг су већ стигли поједини званичници из Пекинга како би помогли у спасилачким активностима, међу њима и двојица замјеника директора пекиншке Канцеларије за Хонгконг и Макао.
Шеф хонгконшке администрације Џон Ли саопштио да је пожар у свих седам зграда комплекса Ванг Фук Корт "углавном под контролом", али да спасилачке екипе и даље раде на терену.
Истовремено, портпарол кинеског Министарства одбране саопштио је да ће гарнизон кинеске војске у Хонгконгу "штитити град и поступати по наређењима".
Власти Хонконга најавиле су и обезбјеђивање око 1.800 стамбених јединица за расељене становнике, као и једнократну новчану помоћ од 10.000 хонгконшких долара по домаћинству (око хиљаду евра).
Администрација Хонконга је отказала или одложила предстојеће манифестације, а у припреми је и званичан захтјев Пекингу за техничку помоћ, укључујући дронове за процјену оштећења и додатне медицинске залихе.
Обустављена су сва преостала званична предизборна догађања уочи избора заказаних за 7. децембар, док одлука о евентуалном одлагању још није донијета.
Прелиминарна истрага открила је лако запаљиви стиропор који је прекривао прозоре лифтова, што је убрзало ширење пожара.
Три особе, укључујући два директора и консултанта извођача радова, ухапшени су због убиства из нехата, због коришћења материјала који нису у складу са прописима.
Предсједник Кине Си Ђинпинг изразио је саучешће и позвао на свеобухватне напоре да се жртве и губици смање.
Пожар је први пут пријављен у сриједу у 14.51 и убрзо је прерастао у пожар високог нивоа, захвативши седам од осам блокова насеља Таи По.
Независна комисија за борбу против корупције формирала је радну групу за истрагу потенцијалне корупције у вези са радовима на реновирању насеља.
