Павле пронађен мртав у мотелу, породица моли за помоћ

Извор:
Курир
27.11.2025
13:04
Коментари:0
Павле Малеш (48) пронађен је мртав у једном мотелу у Лос Анђелесу прије тачно 25 дана, након што су запослени пријавили полицији, који су по доласку на лице мјеста, у соби затекли тијело.
Павле Малеш (48), поријеклом из Србије, пронађен је мртав у недјељу поподне 2. новембра у мотелу "Супер 8" у Азуси, у округу Лос Анђелеса.
Околности смрти још се испитују, а надлежни засад не сумњају да је ријеч о насилном догађају, а према првим информацијама, прошло је извјесно вријеме од тренутка смрти и момента проналаска тијела.
“У току су додатне анализе које би требало да утврде узрок и начин смрти. Резултати токсиколошких испитивања биће готови за неколико мјесеци”, саопштио је замјеник медицинског вјештака.
Хроника
Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар
Ватрогасци и полиција реаговали су по пријави запослених из мотела, а из полиције је потврђено да "нема трагова који би указивали на насилну смрт".
Породица Малеш објавила је потресну читуљу када су обавијестили све који би жељели да Павла испрате на вјечни починак да ће се сахрана обавити данас на гробљу у Орловачи.
“С тугом обавештавамо родбину, пријатеље и све који су га познавали да нас је напустио Павле Малеш (1. април 1977 - 2. новембар 2025) у Лос Анђелесу. Памтићемо га по доброти, топлини, благости и искреној љубави коју је несебично делио свима око себе. Сахрана ће бити одржана у четвртак, 27. новембра, на гробљу Орловача. Опело почиње у 12 часова у Цркви Светог Прокопија”, наводи се у читуљи.
Вијест о његовој смрти потресла је све у Србији, али и Америци, гдје је Павле живио дио живота и стекао много пријатеља.
“У недељу ујутру осванула је тужна вест да је наш драги Павле Малеш уснуо господу. Отишао је изненада и прерано, оставивши за собом мајку, оца, брата и многобројну фамилију, познанике и пријатеље у Србији и Америци”, написали су његови пријатељи.
Додају да је Павле био човјек кога су сви вољели:
“Сви они који су га познавали знају да је био културан, одмерен, добар човек, искрен и одан пријатељ”.
Пријатељи организовали и помоћ
Како би се тијело превезло у Београд, пријатељи су покренули хуманитарну акцију како би прикупили довољно новца да покрије трошкове транспорта тијела.
У међувремену, захваљујући хуманим људима, у томе су и успјели. Поред тога, у Чикагу је био организован и помен Павлу, а за то вријеме америчке службе настављају да раде на расветљавању свих околности, преноси Курир.
