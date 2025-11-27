Logo
Павле пронађен мртав у мотелу, породица моли за помоћ

Курир

27.11.2025

Апартман хотел соба просторија
Фото: Vecislavas Popa/Pexels

Павле Малеш (48) пронађен је мртав у једном мотелу у Лос Анђелесу прије тачно 25 дана, након што су запослени пријавили полицији, који су по доласку на лице мјеста, у соби затекли тијело.

Павле Малеш (48), поријеклом из Србије, пронађен је мртав у нед‌јељу поподне 2. новембра у мотелу "Супер 8" у Азуси, у округу Лос Анђелеса.

Околности смрти још се испитују, а надлежни засад не сумњају да је ријеч о насилном догађају, а према првим информацијама, прошло је извјесно вријеме од тренутка смрти и момента проналаска тијела.

“У току су додатне анализе које би требало да утврде узрок и начин смрти. Резултати токсиколошких испитивања биће готови за неколико мјесеци”, саопштио је замјеник медицинског вјештака.

несрећа

Хроника

Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар

Ватрогасци и полиција реаговали су по пријави запослених из мотела, а из полиције је потврђено да "нема трагова који би указивали на насилну смрт".

Породица завијена у црно

Породица Малеш објавила је потресну читуљу када су обавијестили све који би жељели да Павла испрате на вјечни починак да ће се сахрана обавити данас на гробљу у Орловачи.

“С тугом обавештавамо родбину, пријатеље и све који су га познавали да нас је напустио Павле Малеш (1. април 1977 - 2. новембар 2025) у Лос Анђелесу. Памтићемо га по доброти, топлини, благости и искреној љубави коју је несебично делио свима око себе. Сахрана ће бити одржана у четвртак, 27. новембра, на гробљу Орловача. Опело почиње у 12 часова у Цркви Светог Прокопија”, наводи се у читуљи.

Вијест о његовој смрти потресла је све у Србији, али и Америци, гд‌је је Павле живио дио живота и стекао много пријатеља.

“У недељу ујутру осванула је тужна вест да је наш драги Павле Малеш уснуо господу. Отишао је изненада и прерано, оставивши за собом мајку, оца, брата и многобројну фамилију, познанике и пријатеље у Србији и Америци”, написали су његови пријатељи.

Додају да је Павле био човјек кога су сви вољели:

“Сви они који су га познавали знају да је био културан, одмерен, добар човек, искрен и одан пријатељ”.

Пријатељи организовали и помоћ

Како би се тијело превезло у Београд, пријатељи су покренули хуманитарну акцију како би прикупили довољно новца да покрије трошкове транспорта тијела.

У међувремену, захваљујући хуманим људима, у томе су и успјели. Поред тога, у Чикагу је био организован и помен Павлу, а за то вријеме америчке службе настављају да раде на расветљавању свих околности, преноси Курир.

pronađen mrtav

СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Регион

У Дубровнику прикупљено 30 кубика смећа које је море донијело

2 ч

0
Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар

Хроника

Ово је могући узрок несреће у којој су страдали Ана и Александар

2 ч

0
Ухапшен Приједорчанин: Телефоном пријетио радним колегама из Бањалуке

Хроника

Ухапшен Приједорчанин: Телефоном пријетио радним колегама из Бањалуке

2 ч

0
Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Породица не одустаје: Наставља се потрага за псом Флопијем у Бањалуци

2 ч

0

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

