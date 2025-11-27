Лукашенко се обратио Зеленском: Сада имаш Одесу и Николајев, а можеш их ускоро изгубити

Извор:
АТВ
27.11.2025
10:54
Коментари:0
Мировни план америчког предсједника Доналда Трампа састављен је на брзину, рекао је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко на маргинама ОДКБ-а у Киргизији. Он се том приликом обратио и Владимиру Зеленском.
„Желим одмах да кажем – и надам се да се Трампов тим неће увриједити – састављен је на брзину. Не желим да кажем да је састављен преко кољена, али јесте на брзину. Мора бити представљен у разумљивом облику. Све мора бити разрађено до метра, километра, до посљедњег детаља“, рекао је Лукашенко.
Како је истакао, у сриједу је разговарао о америчком мировном плану за Украјину са својим руским колегом, Владимиром Путином. Према његовим ријечима, Путин му је представио две верзије плана.
„Владимир Владимирович ми је представио прву верзију и другу верзију, која је била подијељена на делове“, рекао је предсједник Бјелорусије.
Он сматра да у украјинском сукобу нема побједника, а ако их и буде, то неће бити Европска унија.
Свијет
ФБИ истражује пуцњаву у Вашингтону као потенцијални чин тероризма
„Морамо да окончамо овај рат. Бојим се да у овом рату неће бити побједника: он је катастрофа. Знате зашто, ако га не буде. Али ако буде побједник, то неће бити Европска унија ако их Америка напусти“, рекао је он.
Он се обратио шефу кијевског режима Владимиру Зеленском.
"Ако желите да задржите Украјину у њеним садашњим границама, морате преговарати, а не торпедовати преговоре", поручио је Лукашенко.
"Размисли, полазећи из реалне ситуације, како да сачуваш оно што имаш. Имаш излаз на море - и Одесу која је твоја, и Николајев, а то у једном тренутку може да нестане. Зато је потребно све добро измјерити и донијети промишљену одлуку", додао је бјелоруски лидер.
Он је изразио увјерење да је сукоб у Украјини близу завршетка, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму