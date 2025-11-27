Хаос испред школе: Отац упао у двориште и тукао ђаке

27.11.2025
Испред Основне школе "Вук Караџић" у Новом Пазару јуче дошло до инцидента током великог одмора, када је, према ријечима Дамира Салковића, отац једног ученика дотрчао до улаза школе и физички напао више ђака.
Родитељи су, како наводи саговорник, у шоку због догађаја и траже хитну реакцију надлежних, пише Портал А1.
Према његовом објашњењу прво је дошло до сукоба међу ђацима, када је један ученик ударио другог, након чега су се дјеца гурала испред улаза школе. Каже да је његов син покушао да смири ситуацију.
- Мој син је скочио да их раздвоји, да се не бију – тврди он.
У том тренутку, према његовим ријечима, дошао је родитељ дјетета које је учествовало у тучи и утрчао међу дјецу.
- Како се види на видеоснимку који смо послије гледали у школи, родитељ тог дјечака, трчећи, улетио у масу дјечака и једноставно је почео да их бије све редом - рекао је Салковић.
Он наводи да је и његов син задобио повреде.
- Мислећи да моје дијете учествује у тучи, моје дијете је ударио песницом у лице и расјекао му је усну том приликом – каже он.
Према информацијама које су родитељи међусобно подијелили, тврди да је „шест или седам дјечака добило батине".
Салковић тврди да се у инцидент умијешала и тетка дјечака који је учествовао у тучи.
- Та тетка је „асистирала“. Рекла је за мог сина: „Није га он тукао, не ударај њега“, а ове остале: „Удри“. Она је вукла за косу једног дјечака и онда је ту још неколико дејчака вукла за јакну – каже Салковић.
Након тога, позвана је полиција, а родитељи и дјеца дали су изјаве у станици. Заједно са директором школе и полицајцима, Салковић је имао увид у снимак са сигурносних камера.
- Видјели смо оца како трчи, улијеће у масу дјечака и бије их све редом – тврди Салковић.
Додаје да проблеми са учеником чији је отац тукао ђаке трају годинама, што је додатно појачало незадовољство родитеља.
Због тога, каже да жели да се овај случај не заборави и не склони у страну.
- Претходно неке свађе успјели да заташкају, то одговорно тврдим. Сам ћу поднијети пријаву против оца који је насрнуо на дјецу, а уколико школа не предузме све кораке, обратићу се и надлежним институцијама. Планирам, искрено да вам кажем, да уколико школа не одради све, да позовем просвјетну инспекцију да то пријавимо. Министарство просвјете и просвјетна инспекција да дођу, да виде због чега се овакве ствари дешавају у Пазару – нагласио је он.
Истиче да је највећа брига тренутно здравствено стање дјеце, укључујући и његовог сина.
Очекује да надлежни санкционишу одговорне како би се спријечило понављање сличних догађаја.
