Неколико земљотреса у Хрватској, осјетило се и у БиХ

Извор:

АТВ

18.12.2025

07:00

Неколико земљотреса у Хрватској, осјетило се и у БиХ
Фото: EMSC

Земљотрес јачине 3.9 степени по Рихтеру забиљежен је касно синоћ у Јадранском мору и осјетио се како у Хрватској тако и у БиХ, а након тога услиједила су још два земљотреса слабијег интензитета.

Према расположивим подацима, епицентар првог земљотреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 42.658 и дужине 17.6637, односно 30 километара од Неума и износио је 3.9 степени по Рихтеру.

Након тога у јутарњим часовима услиједила су још два, један јачине 2.1 степена, а други 1.4 степена по Рихтеру.

snijeg grtalica

Свијет

Завладала паника због "звијери са истока": Људи спремају залихе, затварају школе

Грађани који су осјетили подрхтавање тла наводе да је потрес био прилично снажан.

- Гласно се чуло и јако је затресло - јављају престрашени грађани из Мокошице. Неко из Брела наводи да се прво чула 'јака бука, попут грмљавине', а затим је 'мало тресло'.

- Неколико секунди се тресао кревет - пише свједок из Тасовчића у БиХ. Други становник Тасовчића наводи да му се 'лагано љуљао лустер' те да су 'подрхтавале и чаше на столу'.

За сада нема информација о материјалној штети нити о озлијеђенима. Надлежне службе прате развој ситуације и засад нема разлога за узбуну.

Према подацима ЕМСЦ, први земљотрес се осјетио и Бањалуци.

Земљотрес

BiH

Хрватска

