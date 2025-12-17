Задавио дјевојку током односа, снимао, па је закопао у коферу

Извор:
Мушкарац из Ирске, оптужен да је у Мађарској задавио дјевојку из Америке, а онда њено тијело закопао у коферу, свједочио је кратко на суду у Будимпешти.
Он је рекао да жали због својих садомазохистичких дјела, али тврди да се све десило на захтјев дјевојке. Није признао злочин, па ће суђење почети у фебруару.
Уз пратњу двојице чувара, Ирац М. Л. Т. ушао је у велику судницу у сриједу ујутру, али није гледао у публику, иако су вољени убијене Макензи Михалски били у првим редовима.
Оптужени, који је пуно путовао због посла, дошао је у Будимпешту 28. октобра 2024. године. Макензи је у мађарску пријестоницу стигла као туриста 31. октобра 2024.
Оптуженог је упознала у ноћном клубу увече 4. новембра. Након неколико сати дружења у клубу, жртва је у зору отишла у изнајмљени стан оптуженог.
Током односа, мушкарац је везао жртву и почео да је злоставља, да би је на крају задавио. Телефоном је снимио иживљавање над њом, али и након што је дјевојка била мртва.
Сљедећег поподнева, окривљени је купио велики кофер, у којем је 6. новембра 2024. године изнајмљеним аутомобилом одвезао тијело своје жртве у област Балатона, у шумовитом подручју близу брда Антал, и тамо га сакрио.
Затим се вратио у Будимпешту, гдје га је будимпештанска полиција привела већ сљедећег дана. Главно тужилаштво Будимпеште оптужило је окривљеног за кривично дјело убиства.
Да је признао оптужбе на припремном рочишту у сриједу, тужилаштво би за њега предложило казну затвора од 12 година и депортовало би га из земље на исти период.
Међутим, оптужени није признао злочин и није се одрекао права на суђење. Човјек је укратко изјавио да остаје при својој изјави датој полицији.
"Имао сам доста времена да детаљно размислим о томе шта се догодило током протекле године и схватио сам да није требало да идем толико далеко да радим ове садомазохистичке ствари на захтјев дјевојке. Све што се догодило је на њен захтјев, и то је била несрећа", рекао је он.
Случај убиства ће се тако наставити суђењем, гдје ће бити изнијете изјаве свједока и саслушани вјештаци у судском поступку.
На крају рочишта, породица жртве је рекла да је у његовом исказу било окривљавања жртве, што уопште није тачно.
Брат убијене дјевојке рекао је да су сви ставили плаву траку на свој капут, јер је то била њена омиљена боја. Вече прије рочишта, на тргу Сабадшаг одржано је бдијење уз паљење свијећа, а трака подијељена вољенима и симпатизерима.
Ирац је тражио да буде стављен под кривични надзор током љета, што значи да би могао да чека суђење у кућном притвору.
Његов отац је понудио кауцију од 20 милиона форинти, па чак и купио стан у близини суда, али суд није пустио из притвора човјека оптуженог за убиство, пише "Телеграф".
