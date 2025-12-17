Logo
Large banner

Задавио дјевојку током односа, снимао, па је закопао у коферу

Извор:

Телеграф

17.12.2025

22:30

Коментари:

0
Макензи Михалски
Фото: Приватна архива

Мушкарац из Ирске, оптужен да је у Мађарској задавио дјевојку из Америке, а онда њено тијело закопао у коферу, свједочио је кратко на суду у Будимпешти.

Он је рекао да жали због својих садомазохистичких дјела, али тврди да се све десило на захтјев дјевојке. Није признао злочин, па ће суђење почети у фебруару.

lisice hapsenje pixabay

Свијет

Убила сина па лажирала да се утопио

Уз пратњу двојице чувара, Ирац М. Л. Т. ушао је у велику судницу у сриједу ујутру, али није гледао у публику, иако су вољени убијене Макензи Михалски били у првим редовима.

Оптужени, који је пуно путовао због посла, дошао је у Будимпешту 28. октобра 2024. године. Макензи је у мађарску пријестоницу стигла као туриста 31. октобра 2024.

Оптуженог је упознала у ноћном клубу увече 4. новембра. Након неколико сати дружења у клубу, жртва је у зору отишла у изнајмљени стан оптуженог.

Током односа, мушкарац је везао жртву и почео да је злоставља, да би је на крају задавио. Телефоном је снимио иживљавање над њом, али и након што је дјевојка била мртва.

Сљедећег поподнева, окривљени је купио велики кофер, у којем је 6. новембра 2024. године изнајмљеним аутомобилом одвезао тијело своје жртве у област Балатона, у шумовитом подручју близу брда Антал, и тамо га сакрио.

Затим се вратио у Будимпешту, гдје га је будимпештанска полиција привела већ сљедећег дана. Главно тужилаштво Будимпеште оптужило је окривљеног за кривично дјело убиства.

Traktor

Свијет

Огласом за продају трактора намамио, убио и опљачкао пољопривредника

Да је признао оптужбе на припремном рочишту у сриједу, тужилаштво би за њега предложило казну затвора од 12 година и депортовало би га из земље на исти период.

Међутим, оптужени није признао злочин и није се одрекао права на суђење. Човјек је укратко изјавио да остаје при својој изјави датој полицији.

"Имао сам доста времена да детаљно размислим о томе шта се догодило током протекле године и схватио сам да није требало да идем толико далеко да радим ове садомазохистичке ствари на захтјев дјевојке. Све што се догодило је на њен захтјев, и то је била несрећа", рекао је он.

Случај убиства ће се тако наставити суђењем, гдје ће бити изнијете изјаве свједока и саслушани вјештаци у судском поступку.

Корпа

Економија

Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

На крају рочишта, породица жртве је рекла да је у његовом исказу било окривљавања жртве, што уопште није тачно.

Брат убијене дјевојке рекао је да су сви ставили плаву траку на свој капут, јер је то била њена омиљена боја. Вече прије рочишта, на тргу Сабадшаг одржано је бдијење уз паљење свијећа, а трака подијељена вољенима и симпатизерима.

Ирац је тражио да буде стављен под кривични надзор током љета, што значи да би могао да чека суђење у кућном притвору.

Његов отац је понудио кауцију од 20 милиона форинти, па чак и купио стан у близини суда, али суд није пустио из притвора човјека оптуженог за убиство, пише "Телеграф".

Подијели:

Тагови:

Убиство

Суђење

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У близини Венецуеле подигнута америчка авијација

Свијет

У близини Венецуеле подигнута америчка авијација

1 ч

0
паре, новац, марке

Економија

Основна плата иде на 1.915 КМ у овој области у Српској

1 ч

0
Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

Свијет

Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

1 ч

0
Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

Регион

Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

1 ч

0

Више из рубрике

Убила сина па лажирала да се утопио

Свијет

Убила сина па лажирала да се утопио

54 мин

0
Огласом за продају трактора намамио, убио и опљачкао пољопривредника

Свијет

Огласом за продају трактора намамио, убио и опљачкао пољопривредника

55 мин

0
У близини Венецуеле подигнута америчка авијација

Свијет

У близини Венецуеле подигнута америчка авијација

1 ч

0
Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

Свијет

Нови Вијетнам: Мадуро послао озбиљно упозорење

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

41

Завладала паника због "звијери са истока": Људи спремају залихе, затварају школе

22

30

Задавио дјевојку током односа, снимао, па је закопао у коферу

22

24

Убила сина па лажирала да се утопио

22

23

Огласом за продају трактора намамио, убио и опљачкао пољопривредника

22

14

Омиљени чоколадни кексићи садрже отров! Хитно повучени са тржишта

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner